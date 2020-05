Un cuore morbido e cremoso, la ricetta della torta al cioccolato

La torta al cioccolato è un dolce classico della pasticceria italiana. Intramontabile. Quando bisogna preparere qualcosa di buono per un compleanno o una occasione speciale è sempre la prima scelta. Il suo gusto mette d’accordo un po’ tutti i palati tant’è che è diffile, se non impossibile, resistere ad una fetta. È perfetta in ogni momento della giornata ed è semplice da preparare. Non occorre essere esperti e bastano pochi, pochissimi ingredienti per avere una torta che sarà apprezzata da grandi e bambini.



La ricetta della torta al cioccolato

Basta digitare le “parole magiche” su internet per scoprire mille ricette, mille varianti che hanno un’unica cosa in comune, il cioccolato, che sia fondente, al latte o bianco. La ricetta che vi presentiamo ha una “segreto”: un cuore morbido e cremoso.

Ingredienti (6 persone)

200 gr di cioccolato fondente

100 gr di burro

100 gr di zucchero semolato

1 pizzico di sale

1 pizzico di cannella

3 albumi montati a neve

1 cucchiaio di farina:

Procedimento

Sciogliete a bagnomaria il cioccolato con il burro e lo zucchero. Unite un pizzico di cannella ed un cucchiaio di farina 00 setacciata. Amalgamate e fate intiepidire. Montate a neve gli albumi con un pizzico di sale. Uniteli al composto di cioccolato con movimenti lenti dal basso verso l’alto (per non smontarli). Versate l’impasto in una tortiera foderata con carta forno. E il gioco è quasi fatto. Cuocete in forno già caldo a 170° per 35 minuto circa.

La torta non deve cuocere molto e deve rimanere morbida al centro. Guarnite con zucchero a velo prima di servire. Servite preferibilmente tiepida.

Se avete osptiti a cena potete dividere l’impasto e creare delle deliziose monoporzioni.