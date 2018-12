Naturalis Bio Resort di Marinella e Domenico Scordari, torna a far parlare di sé.

Cielo e terra, acqua e aria. Elementi che si fondono e che disegnano la bellezza senza tempo di una campagna salentina dove gli ulivi e la vigna, l’orangerie, il grano, le erbe mediterranee e l’aloe raccontano passato e futuro della storia di questa terra. Con un concept green che sposa sostenibilità e benessere.

A mettere un’altra firma sotto l’attestato di eccellenza del Naturalis è questa volta l’Associazione Touring Club Italiano che ha premiato il Naturalis Bio Resort con il prestigioso riconoscimento “Stanze Italiane”. Il premio è assegnato secondo i principi di sostenibilità alle strutture ricettive che si distinguono come espressioni autentiche di qualità nel pieno rispetto dello stile italiano nell’accoglienza alberghiera.

Naturalis Bio Resort

Quando stress e fatica prendono il sopravvento, tirare troppo la corda non è per nulla salutare. Tutt’altro. Ecco perché occorre organizzarsi. In questo, che è il mese dei buoni propositi, bisognerà mettere il “relax” in cima alla lista delle cose da fare nell’Anno Nuovo.

Il consiglio? immergersi in un’oasi di pace come quella del Naturalis Bio Resort, un antico borgo contadino del XXVIII secolo restaurato secondo i principi ecosostenibili della bioarchitettura e adibito a struttura ricettiva di qualità.

Luogo ideale per concedersi anche solo un weekend all’aria aperta o per trascorrere un fine settimana dedicato al benessere, a Martano, il Naturalis Bio Resort è un’esperienza sensoriale che va oltre la semplice vacanza.

Il profumo di lavanda, della salvia, del rosmarino e delle altre erbe aromatiche e officinali inebriano la mente ed esaltano lo spirito.

Percorsi di autentico relax nella private Spa: una piccola piscina riscaldata e termale, docce emozionali e cromoterapia, hammam all’interno di un’antica cisterna, lettino per massaggi, zona relax e vasca in pietra antica per bagni aromatici.

Le camere, estremamente confortevoli, sono arredate con ricercatezza e cura dei dettagli. All’interno delle suite, preziosi mosaici realizzati con maestria dall’artista Stefania Bolognese.

Diretto con competenza e professionalità dal direttore Luigi Anfosso, lo staff del Naturalis Bio Resort accoglie e coccola gli ospiti con cura e attenzione, secondo un’accoglienza tailor made, discreta e qualificata.

N&B

Natura e Benessere nel green concept su cui si struttura il Naturalis Bio Resort, legato a doppio filo con l’azienda N&B, che dal 1988 produce cosmetici a base di estratti naturali.

Un’azienda che, puntando su ricerca e innovazione, ha raggiunto obiettivi importanti diventando leader mondiale nella produzione di trattamenti di bellezza totalmente bio.

Il Gruppo N&B è da sempre impegnato nello sviluppo di un business secondo concetti di sostenibilità e responsabilità. Filosofia che sviluppa e amplifica la mission dell’azienda che è “People & Planet First”.

N&B, in prima linea nello sviluppo di soluzioni naturali Beauty & Health Care, ha raccolto in questi anni numerosi premi e riconoscimenti a livello internazionale.

Ultimo in ordine di tempo, il prestigioso Best New Product Award ricevuto al Vivaness, la più grande ed importante fiera della cosmesi bio, che si tiene ogni anno a Norimberga. A vincere il premio, Protect & Repair, la linea nata da un’alchimia tra tradizione e innovazione.