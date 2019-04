Il Salento conquista le pagine del New York Times, Palazzo Daniele a Gagliano del Capo convince gli americani

La Puglia conquista ancora una volta le pagine dei giornali americani, dopo il National Geographic. Questa volta a rappresentare la regione è Gagliano del Capo, che è finito sulle pagine del New York Times solo qualche giorno fa. Al centro dell’attenzione del giornale americano c’è Palazzo Daniele, un edificio storico che è stato da poco ristrutturato e trasformato in un’opera di design.

Sembrerà un caso poco dopo la visita dell’ambasciatore americano in Puglia, solo la settimana scorsa, dopo l’incontro con il Presidente della Regione Puglia per parlare dei rapporti di amicizia tra il nostro territorio e gli Stati Uniti. E non avevano torto ad indicare il turismo come nodo principale delle relazioni con il ‘Nuovo Mondo’.

Fino ad ora, l’attenzione mediatica americana è stata tutta per le masserie, ma sembra che qualcosa stia cambiando. L’hotel debutterà il 12 aprile e offrirà un’esperienza diversa da quella a cui i turisti sono abituati. Il palazzo, costruito nel 1861, è stato ristrutturato e ripensato per offrire un’alternativa più orientata al design e, certamente, più lussuosa. L’idea, nata dalla collaborazione tra Francesco Petrucci, proprietario del palazzo, e Gabriele Salini, l’albergatore dietro al G-Rough Hotel a Piazza Navona a Roma, si aggiunge al panorama salentino, che si allarga verso il turismo d’élite. E a fare da sfondo, le bellissime spiagge del Salento.