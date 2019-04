E se Madonna e Francis Ford Coppola avessero fatto da apripista? L’ambasciatore americano visita la Puglia

E se le star americane avessero fatto da apripista al turismo americano in Puglia, senza saperlo? Madonna, una vera e propria habitué del Salento, Justin Timberlake e Jessica Biel, diventati marito e moglie poco a sud di Monopoli, Tom Hanks, tanto affezionato al brindisino, il regista Francis Ford Coppola a Ugento: sono solo alcuni esempi del turismo d’élite che da qualche anno a questa parte sta interessando la regione, e che potrebbe allargarsi presto. Per non dimenticare la spinta che quasi certamente il National Geographic ha dato al turismo da oltremare, menzionando più volte il tacco dello stivale per le sue bellezze paesaggistiche, l’ultima volta qualche giorno fa per parlare di Bari.

È fresca la notizia dell’incontro, lo scorso 2 aprile, tra l’ambasciatore americano Lewis M. Eisenberg e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in un appuntamento a Roma incentrato sui rapporti tra la Puglia e gli Stati Uniti. Rapporti di amicizia da cui possono derivare solo grandi opportunità. Dopo la capitale, non poteva mancare la visita alla regione da parte dell’ambasciatore.

Il turismo, salgono le presenze nordamericane

Probabilmente avranno ben recepito dall’altra parte dell’Atlantico il fascino del sole, del mare e del vento. Dal 2010 a oggi gli arrivi da Stati Uniti e Canada sono aumentati del 108%, con un aumento dell’85% delle presenze. Nel 2018, i turisti nordamericani sono stati nella top ten degli arrivi, subito dopo Paesi Bassi e Polonia. A conquistare l’attenzione sono stati soprattutto la cultura e i paesaggi che la Puglia e il Salento hanno da offrire, ancora incontaminati e affascinanti. Un repertorio di tradizioni fatto di masserie, borghi, cattedrali sul bellissimo scenario di un mare cristallino.