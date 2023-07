Si alza il sipario su Birra e Sound 2023, Roy Paci inaugura le 17ma edizione dell’evento

Poco più di 24 ore di attesa e domani sera alle 20.30, si alza il sipario a Leverano su Birra e Sound, il festival internazionale della birra e dell’arte birraia. Da quest’anno la festa più avrà un tema, che cambierà edizione dopo edizione e per questa sarà Colors.

Birra e Sound nasce e cresce in una comunità come quella di Leverano antesignana dell’accoglienza come integrazione reale e multirazziale dove convivono popolazioni di etnia diversa che si ritrovano sorelle, mutuali, complementari.

“Le diversità sono l’anima pulsante del vasto arcobaleno dell’edizione 2023 di Birra e Sound, perché è solo attraverso la diversità che si allargano gli orizzonti e si abbattono i confini, e attraverso i colori delle differenze che si può nutrire il proprio io, giorno dopo giorno”, spiega Fernando Zecca, patron della manifestazione.

Le iniziative

Per ogni sera si svolgeranno due concerti gratuiti, come nella formula storica del festival, su due diversi palchi, con la direzione artistica di Gianluca Ziza di Radio Ciccio Riccio.

Ad aprire le danze dal palco centrale, domani sera, sarà Roy Paci, il trombettista, cantante, compositore e produttore discografico italiano originario della Sicilia e legato al Salento, con Aretuska per la patchanka italiana. Sul palco pineta invece Raffaella Tutta Scena, Diplomatico e Il Collettivo Ninco Nanco.

“Il calendario di spettacoli di quest’anno è nato come al solito in collaborazione con Fernando Zecca – afferma Gianluca Ziza – è una sinergia di gusti, di tendenze, di scelte fatte da entrambi e abbiamo messo a punto il calendario più ambizioso cui abbiamo mai messo mano perché abbiamo artisti all’interno di tutta la rassegna dei 7 giorni che normalmente avremmo utilizzato solo per aprire la prima serata”

Su 25mila metri quadri luci con le luminarie a tema di De Cagna Luminarie, profumi, sapori, che quest’anno celebra la socialità a tutti i livelli, la bellezza dello stare insieme, a colori.

Tantissime le bontà da mangiare, in arrivo da tutta Italia, con attenzione anche a intolleranze, celiachia, priposte vegan e vegetariane. Disponibili inoltre tre ticket-tipo: Gastronomia, Gastronomia Supere Gastronomia Maxi.

Si potranno degustare oltre 200 tipi di birre in arrivo da ogni parte del mondo con un’area dedicata alle artigianali grazie alla presenza del Consorzio di Promozione e Tutela Birra Artigianale Italiana Da Filiera Agricola nell’area pineta. Un’intera area dedicata, circa 25 i birrifici artigianali agricoli presenti con i loro nettari. Si tratta di realtà che producono da sé le materie prime quali orzo e luppolo, da utilizzare per creazioni uniche nel loro genere, punte di diamante dell’universo brassicolo. Spiccano le produzioni di Birra Salento, il birrificio artigianale tra i più grandi d’Italia che ha sede proprio a Leverano.

Grande novità, un’area rialzata fronte palco principale riservata alla ristorazione su prenotazione con menù consigliati e pret à manger.

Sarà, infine, una festa accessibile a tutti, con Abilfesta, grazie alla presenza di interpreti Lis per consentire l’ascolto dei momenti più salienti ai non udenti, e tutti i menù in Braille. Sarà inoltre garantito il servizio di assistenza grazie a personale altamente qualificato e ad un info point allestito per gli avventori con disabilità.