Nuova data per il concerto rinviato, i Boomdabash inaugurano il tour invernale a Otranto

Era fissato per lo scorso 29 dicembre ma il maltempo si era messo di traverso. Ma non temete, e state pronti a saltare e ballare come non avete ancora fatto in questo 2020. Alba dei Popoli di Otranto e Ghironda Winter Festival recuperano venerdì 3 dicembre il concerto dei Boomdabash, alle ore 21:00, ingresso libero. Appuntamento a Largo di Porta a Otranto, da dove parte il tour “Per un Milione Winter Tour”, la ripresa invernale delle serie di concerti estivi che hanno contato trentacinque date in giro per l’Italia.

E non poteva che ripartire dal borgo salentino l’inizio del tour del 2020 per il quartetto pugliese che domani gioca in casa. Dopo aver infiammato l’estate con il loro singolo “Mambo salentino” insieme alla conterranea Alessandra Amoroso, i Boomdabash erano saliti sul palco a fine stagione. Considerata una delle migliori band reggae italiane, il quartetto è in grado di mescolare nelle loro canzoni elementi reggae, soul, drum and bass e hip hop, a testimonianza della grande versatilità della band nel muoversi in diversi range e stili musicali.

Non sono mancate le collaborazioni con gli artisti più noti del panorama italiano che hanno collaborato ad alcune delle hit più ascoltate. Da Loredana Bertè ad Alessandra Amoroso, per arrivare all’ultimo singolo con Rocco Hunt e J-Ax, i Boomdabash sono sempre in cima alle classifiche. All’appuntamento di domani il gruppo non mancherà di ripercorrere i momenti più salienti della loro carriera musicale attraverso i maggiori successi, da “Portami con te” a “Il solito italiano”, da “Barracuda” a “Mambo Salentino” inciso con Alessandra Amoroso, doppio disco di platino e vincitore della RTL 102.5 POWER Hit come brano estivo più amato e ballato dell’estate 2019.

Appuntamento venerdì 3 gennaio a Largo di Porta Terra a Otranto, ore 21:00.