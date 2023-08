Estate ricca di eventi a Parabita con il progetto “venerati”

La città di Parabita allieta l’estate di locali e turisti con numerose e piacevolissime iniziative racchiuse in un progetto tutto locale. Giunta alla sua quinta edizione, ‘Venerarti 2023‘ si rivela, infatti, ricca di sorprese e novità, ma al contempo riconferma la formula consolidata della serata dedicata al ‘Premio Venerarti’ (11 agosto) e l’ormai distintivo ‘Il Femminile in Festival’.

La proposta di ‘Estate Parabitana & Venerarti’, che è partita il 18 luglio e si conclude il 3 settembre, ne ha per tutti i gusti: concerti, teatro, commedia, cabaret, talk e poesia, passando anche per le delizie del palato. Un ricco calendario realizzato in collaborazione tra Amministrazione Comunale, ProLoco locale e associazioni del territorio, con lo scopo non solo di proporre intrattenimento e spettacolo, ma anche di attrarre visitatori e valorizzare un territorio ricco di cultura, sport e divertimento.

L’estate a Parabita, infatti, è pensata a 360 gradi: per gli amanti del fitness e dello sport è a disposizione il nuovo centro sportivo comunale, per i cultori dell’arte sperimentale e dell’innovazione la proposta è rappresentata da ‘Quenhun international artistic residency’, attiva dal 01 al 13 agosto e grande è anche l’attenzione dedicata ai bambini, a cui è stato dedicato esclusivamente il parco divertimenti gonfiabili ‘Parabilia Park‘, attivo e gratuito ogni sera, dal 6 luglio al 3 settembre. In definitiva, non resta altro che venire a Parabita per godere di un’estate di cultura, sport e divertimento.