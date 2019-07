Una serata a osservare la volta celeste e le costellazioni. A Cerrate tutti con il naso all’insù

1969-2019, sono trascorsi 50 anni dalla prima volta in cui un uomo ha messo piede sulla Luna e, forse complice il trasporto emotivo dell’anniversario, in tanti ne vorranno saperne di più su quel che riguarda pianeti, stelle e quanto si veridica nella galassia.

Sarà un appuntamento anche dedicato ad astrofili e romantici quello di giovedì 8 agosto 2019 dalle ore 20.00 alle 24.00, serata in cui, presso l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce, si andrà alla scoperta della volta celeste e delle costellazioni che la attraversano nel periodo estivo.

Il bene concesso al FAI (Fondo Ambiente Italiano) dalla Provincia di Lecce sarà scenario di una serata dedicata alle osservazioni guidate, anche alla caccia di stelle cadenti.

Iniziative anche per i più piccoli

Per l’occasione si potranno degustare i prodotti tipici presenti all’interno del negozio, mentre i più piccoli potranno partecipare a un laboratorio a tema astrale ispirato ai lavori dell’artista Bruno Munari, che ha fatto della creatività e della fantasia tipiche del gioco infantile la cifra della sua poliedrica ricerca. Con l’impiego di materiali come cartoncino e spago, i bambini realizzeranno le loro costellazioni immaginarie, per poi rilegarle in un libro.

Non mancheranno le escursioni

Nel corso della serata, il pubblico potrà inoltre partecipare alle visite guidate del monumento e alla sua chiesa restaurata; fulgido esempio di Romanico pugliese – un tempo fulcro di un monastero bizantino, poi tipica masseria – dopo che, grazie ai restauri del 2018, è tornata a raccontare la ricchezza e il fascino dell’identità storica e artistica, culturale e paesaggistica del Salento.

L’attività è prevista fino a esaurimento posti. I bambini di età inferiore ai cinque anni dovranno essere accompagnati dai genitori.

Per informazioni: faicerrate@fondoambiente.it; telefono 0832 361176.