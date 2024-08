Gaia alla conquista de la “Notte della Taranta”, la popstar ospite del concertone

La Notte della Taranta 2024 si preannuncia un evento imperdibile. Dopo Angelina Mango, Gaia, una delle artiste italiane più amate del moment sarà presente sul palco di Melpignano. La cantautrice milanese, nota al grande pubblico per successi come “Sesso e Samba”, porterà la sua energia sul palco di Melpignano il prossimo 24 agosto.

Gaia, inserita da Forbes Italia tra i giovani talenti più promettenti, è pronta a conquistare il pubblico della Taranta con un repertorio che spazia dalla musica pop alle sonorità tradizionali salentine. La sua interpretazione di “MenaMenaMò”, un brano di tradizione popolare, promette di essere uno dei momenti più emozionanti della serata. Inoltre, la cantante si esibirà in una versione inedita di “Chega”, il suo celebre brano in portoghese, arrangiato appositamente per l’occasione con un mix di pizzica e sonorità pop.

La Notte della Taranta è da sempre un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica popolare. Quest’anno, grazie alla presenza di Gaia e di altri grandi artisti, il concertone si preannuncia ancora più spettacolare. Tre ore di musica dal vivo, con un mix di generi che spaziano dal pop all’elettronica, dalla tradizione alla contemporaneità.

Il tema di quest’anno, “Generazione Taranta“, sottolinea l’importanza di tramandare le tradizioni musicali salentine alle nuove generazioni. La musica della Taranta, con le sue radici profonde e il suo ritmo coinvolgente, continua a essere un fenomeno culturale di grande rilevanza, capace di unire persone di diverse età e provenienze.

(Gaia-by-Bogdan-_Chilldays_-Plakov)