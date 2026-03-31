Santa Cesarea, una ‘città d’arte’ sul mare azzurro

È un fatto strategico, che eleva questa terra di rara bellezza ad un rango superiore, quello delle città d’arte.

Il Comune di Santa Cesarea Terme infatti è stato riconosciuto dalla Regione Puglia Città d’arte, con inserimento della nuova qualifica nell’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica.

Si tratta di un riconoscimento di particolare rilievo istituzionale che certifica il valore storico, architettonico e culturale del territorio comunale e che consolida ulteriormente il ruolo della città nel panorama turistico regionale, già attestato negli anni precedenti sulla base degli importanti flussi di arrivi e presenze registrati sul territorio e della consistenza dell’offerta ricettiva e dei servizi collegati al turismo.

Il provvedimento regionale valorizza inoltre la presenza di un patrimonio identitario di grande pregio che comprende emergenze architettoniche di valore come Villa Sticchi, luoghi simbolo della storia locale come, e importanti testimonianze archeologiche e naturalistiche quali il Cisternale di Vitigliano e la Grotta Carlo Cosma in località Cerfignano e le grotte costiere del litorale. A questo si affianca il sistema delle torri costiere di avvistamento, tra cui la Torre del Saraceno e la torre costiera dell’area di Porto Miggiano, testimonianza della storia difensiva del territorio. Completa questo patrimonio l’unicità del sistema termale, elemento distintivo della città e parte integrante della sua identità storica, culturale e turistica.

Determinante ai fini del riconoscimento è stata anche la presenza di una qualificata e continuativa attività culturale e artistica promossa sul territorio, tra cui spicca la Notte Blu di Santa Cesarea Terme, insieme a numerose iniziative, manifestazioni e appuntamenti culturali realizzati con il patrocinio della Regione e degli altri enti locali.

“È un risultato importante e motivo di grande soddisfazione per tutta la comunità – dichiara il Sindaco di Santa Cesarea Terme, Pasquale Bleve – perché rappresenta un riconoscimento ufficiale del valore della nostra città, della sua storia e della sua straordinaria bellezza paesaggistica e culturale. Dalle architetture storiche alle grotte, dal patrimonio naturale al termalismo, fino alle manifestazioni che animano il territorio durante tutto l’anno, Santa Cesarea Terme conferma il proprio ruolo tra le realtà più significative del panorama turistico e culturale pugliese”.