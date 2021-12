17 dicembre 2001. Una tempesta di neve copre Lecce

Era un lunedì. L’incredibile tormenta di neve resta un fatto indimenticabile. Cominciò a fioccare pesantemente intorno alle 17.30, in pochi minuti muoversi in auto fu praticamente impossibile. Le autorità comunali e la Prefettura decisero la chiusura della superstrada per Maglie e di quella per Brindisi.

Nevicò per tutta la sera e per tutta la notte, fino a poco prima dell’alba, sul terreno oltre 20 cm di coltre accumulata. 12 ore di nevicata, come raramente si era visto in passato. Sì certo, 14 anni prima c’era stata la leggendaria nevicata targata marzo 87, tre giorni di nevicate pazzesche, ma il 17 dicembre 2001 la neve decise che si sarebbe fermata per giorni.

Le campagne attorno a Lecce nei territori di Monteroni, Arnesano, Leverano, Nardò rimasero imbiancate per tre anche quattro giorni dopo la fine dell’evento meteorologico.

Fu un Natale tra i più freddi della storia recente, in un inverno tutto sommato normale. Un concentrato di gelo che non si può dimenticare.