Rigenerazione dell’Ex Galateo, aggiornato il calendario delle scadenze per partecipare al concorso

Già attivo e pubblicato sulla piattaforma del Consiglio Nazionale degli Architetti, con l’avvio della Fase 2 dell’emergenza Covid-19, il Concorso Internazionale di Progettazione in due fasi per la rigenerazione dell’immobile dell’Ex Galateo a Lecce, promosso da Regione Puglia, Puglia Valore Immobiliare, Arca Sud Salento e Comune di Lecce e con la collaborazione della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Provincia di Lecce, Brindisi e Taranto e dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e conservatori della Provincia di Lecce aggiorna il calendario delle scadenze.

Il Concorso internazionale chiama a raccolta i progettisti per trasformare l’edificio storico dell’Ex Sanatorio Antitubercolare, situato in un grande parco, in un condominio solidale per residenze sociali destinate a giovani coppie, famiglie in difficoltà, anziani, studenti e famiglie monogenitoriali, misurandosi con la domanda emergente di nuove forme di abitare collaborativo e solidale, alla ricerca di soluzioni innovative e sostenibili, per proposte spaziali e distributive e un programma funzionale capace di ottimizzare le capacità prestazionali dell’edificio e i suoi costi di trasformazione e gestione.

Il concorso è articolato in due fasi: un primo step prevede la consegna di una prima idea progettuale, sulla base della quale saranno selezionati 5 gruppi di progettazione ammessi alla fase conclusiva con l’assegnazione di 5 premi il cui ammontare complessivo stanziato dalla Regione Puglia è pari a 120.000,00 euro.

Le scadenze aggiornate

Puglia Valore Immobiliare ha aggiornato sulla Piattaforma del Consiglio Nazionale degli Architetti il nuovo calendario delle scadenze che sarà così articolato: il 6 luglio 2020 è il termine ultimo per consegnare gli elaborati; il 24 luglio verrà resa nota la selezione degli ammessi alla seconda fase; il 4 settembre prenderà avvio la seconda fase e infine, il 4 novembre, dovranno essere consegnati gli elaborati definitivi.

La giuria del concorso

La giuria del concorso è così composta: il presidente sarà il Prof. arch. Pierre Alain Croset, Professore di Architettura e Design Urbano al Politecnico di Milano, già caporedattore di Casabella, designato dall’Ordine degli architetti della provincia di Lecce. a comporre la commissione il Prof. arch. Arturo Cucciolla, designato da Puglia Valore Immobiliare; il Prof. ing. Carlo Cecere, designato da ARCA Sud Salento; l’Arch. Simone Sfriso, già curatore del Padiglione Italia alla Biennale di Architettura 2016, designato dal Comune di Lecce; la Prof.ssa ing. Maria Antonietta Aiello, designata dall’Ordine degli ingegneri della provincia di Lecce.

Il Responsabile unico del progetto sarà l’Arch. Carmen D’Onghia di Puglia Valore Immobiliare.

Per scaricare tutta la documentazione e il nuovo cronoprogramma ci si potrà collegare al sito: https://concorsiawn.it/rigenerazione-exgalateo/home.