‘Monumento alla pace tra i popoli’, l’Ambasciatrice indiana in Italia visita il Presepe in sabbia di Scorrano

Una scultura che è riuscita a mettere insieme San Francesco d’Assisi, Don Tonino Bello e il Mahatma Ghandi…Un monumento alla pace, alla non violenza, alla laboriosità civica, all’umiltà come sale della vita. Un presepe in sabbia, quello di Scorrano, talmente coinvolgente che anche l’Ambasciatore dell’India ha deciso di visitare per rendere omaggio alla città salentina, capitale mondiale delle luminarie, agli organizzatori della Sand Nativity – l’associazione di volontariato Promuovi Scorrano – e soprattutto agli artisti che hanno lavorato per raccontare al mondo un Natale di luce e di speranza.

Reenat Sandhu, Ambasciatrice indiana in Italia, giungerà nel Salento venerdì 27 dicembre alle ore 10.00 per visitare il presepe in sabbia di Scorrano e rendere omaggio alla scultura del profeta della non violenza realizzata dall’artista russo Pavel Mylnikov.

Sarà l’occasione per visitare le meravigliose sculture esposte nel Chiostro degli Agostiniani che rappresentano un’ambientazione particolare e originale della Natività, frutto del genio artistico e del talento di Leonardo Ugolini, Mac David, Sue McGrew, Marielle Heessels e Sudarsan Pattnaik (guarda il video durante la preparazione dei lavori).

Internazionale il parterre di artisti che ha scolpito l’opera, internazionale il messaggio che parte da Scorrano per raggiungere il mondo. Culture diverse possono convivere insieme se tutti hanno un obiettivo comune: rendere migliore la società in cui si vuole vivere e che si vuole lasciare in eredità alle generazioni future, portando la luce della speranza a tutti ed in maniera particolare a chi, trovandosi nel tunnel degli affanni, non riesce ancora a vedere il chiarore di un nuovo inizio.

Orari e giorni di visita alla Sand Nativity

Le opere potranno essere visitate fino al 6 gennaio 2020, tutti i giorni negli orari di seguito indicati:

dal lunedì al venerdì solo il pomeriggio dalle 16:00 alle 21:30.

sabato, domenica e festivi la mattina dalle 10:00 alle 12:30 e il pomeriggio dalle 15:30 alle 22:30

La Natività in sabbia di Scorrano è patrocinata dal Senato della Repubblica Italiana, dal Consiglio Regionale della Puglia, dal Comune di Scorrano e della Provincia di Lecce, oltre che dall’Ambasciata dell’India a Roma, dal Consolato onorario della Federazione Russa in Bari, dall’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi e dall’Ambasciata del Belgio a Roma.

La visita della più alta carica della diplomazia indiana in Italia segna uno dei punti più alti di una manifestazione che sin dalla sua nascita ha sempre inteso rendere omaggio allo spirito più vero del Natale ed è giunta a portare alla ribalta internazionale una città del Salento che diventa per davvero ponte di culture e terreno fertile per seminare la pace. Almeno nei cuori, perché è da lì che tutto parte, sempre!