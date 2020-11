Montesano e Taviano alle prese con il Covid, i sindaci “i numeri preoccupano, massima attenzione”

Cresce la preoccupazione per la diffusione del coronavirus in molti comuni del Salento. Dopo i casi di Taurisano e Cannole, è la volta dei primi cittadini di Montesano Salentino e Taviano che in queste ore lanciano sui social appelli volti alla massimo senso di responsabilità nelle loro collettività.

La paura è tanta. Cresce il numero dei contagiati (anche se già in isolamento e con blanda sintomatologia) ma si abbassa l’età dei positivi e il rischio è quello di preservare la salute dei più anziani.

Montesano Salentino, il sindaco: ‘Limitiamo i contatti non strettamente necessari’

«La coesione sociale, in questo momento, è l’unico strumento utile a combattere questa battaglia» scrive Giuseppe Maglie, sindaco di Montesano Salentino che ha voluto informare la cittadinanza sull’andamento epidemiologico dell’infezione da Covid19 nel Comune. «Sono stati registrati altri due nuovi casi di positività al virus. Allo stato abbiamo 9 casi accertati: i cittadini in questione sono già isolati e con essi i contatti dichiarati dagli stessi e i relativi nuclei familiari. Sono tutti in buone condizioni di salute o al massimo presentano una sintomatologia blanda. Di questi otto sono i residenti e uno che dimora abitualmente nel nostro comune».

Il primo cittadino ha voluto rivolgere anche un pensiero alla famiglia dell’anziana, risultata positiva al Coronavirus, scomparsa nelle scorse ore. «Seppure non residente, era stabilmente a Montesano e qualche tempo fa era risultata positiva al virus. Alla famiglia va tutta la nostra vicinanza e il nostro cordoglio. Voglio sottolineare che al momento i casi di positività hanno interessato una fascia di cittadini abbastanza giovane; facciamo molta attenzione a non coinvolgere le fasce più deboli soprattutto i nostri anziani. Ribadisco pertanto l’assoluta necessità di limitare i contatti non strettamente necessari, perché il trend attuale rischia, con ogni probabilità, di portarci addirittura alla impossibilità del tracciamento di tutti i contatti».

Taviano, il sindaco: ‘Massima prudenza, i numeri destano preoccupazione’

Dello stesso tenore l’aggiornamento Covid del Sindaco di Taviano, Giuseppe Tanisi: «La comunicazione ufficiale degli enti preposti riporta questa situazione a Taviano: risultano sotto il controllo dell’Asl n. 24 persone di cui n. 3 non residenti a Taviano che effettuano la quarantena nella nostra città. Li ho sentiti telefonicamente per esprimere vicinanza e disponibilità per ogni loro esigenza. In particolare si tratta di:

8 persone che risultano con tampone effettuato positivo sono in isolamento nelle loro case e sotto sorveglianza sanitaria

sono in isolamento nelle loro case e sotto sorveglianza sanitaria 9 persone che sono in isolamento con un primo tampone effettuato negativo e continuano la sorveglianza per i giorni previsti dal protocollo

7 persone sono in isolamento e sorveglianza sanitaria con tampone ancora non effettuato.

Questi numeri non sono eccessivi, ma destano comunque preoccupazione perché si tratta di un numero che probabilmente tenderà a salire nei prossimi giorni. Vi esorto quindi tutti alla massima attenzione, adulti e ragazzi. Stiamo intensificando con le forze dell’ordine: Polizia locale e Carabinieri i controlli sul territorio per evitare assembramenti di ogni tipo e in tutte le ore del giorno».