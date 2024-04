Rinuncia ai regali per la Comunione e dona il valore in beneficenza, il gesto di Carolina per i più bisognosi

«E tu che gusto sei? Vieni a sceglierti da noi!».Era stato questo il claim con cui aveva riaperto per la stagione estiva la Gelateria Sociale Defriscu all’interno della quale operano gli speciali aspiranti gelatai dell’Associazione di Promozione Sociale ‘Possiamo’, ragazze e ragazzi di Lecce con sindrome di Down, nell’ambito del Progetto ‘V.IN.CO.’ (Violenza e INiziative di COntrasto), finanziato dall’Impresa Sociale ‘Con i Bambini’ per il Bando “Ricucire i sogni”.

Ed evidentemente ha scelto il gusto della generosità, della condivisione e della sostenibilità sociale Carolina, una bambina salentina di 10 anni che, dopo aver conosciuto ‘Defriscu’ insieme ai suoi genitori, in occasione dell’imminente sua Prima Comunione, ha scelto di rinunciare ai regali che avrebbe ricevuto devolvendo quel gruzzoletto (che include anche le somme che la famiglia avrebbe dovuto spendere per le bomboniere) per sostenere le iniziative filantropiche di Fondazione di Comunità del Salento e della Gelateria Sociale.

Un gesto non soltanto nobile ma che è anche in grado di generare nuova generosità. Con quella cifra, la Fondazione di Comunità del Salento intende realizzare una serie di coupon da distribuire con l’ausilio della Caritas di Lecce a quelle famiglie bisognose che spesso non possono permettersi nemmeno il lusso di un gelato nei pomeriggi di primavera.

Un’occasione, insomma, per mettere in circolo generosità nell’ambito di una comunità in cui Fondazione di Comunità del Salento vuole dare il proprio piccolo contributo per seminare i semi della condivisione civica e della sostenibilità.

La Gelateria Sociale ‘Defriscu’ ha riaperto al pubblico lo scorso 23 marzo, mettendo all’opera nuovi e vecchi “gelatai” che di difficoltà nella vita ne hanno vissute tante e che vogliono creare ogni giorno un gelato nuovo, un gelato al gusto di riscatto sociale e di felicità! ‘Defriscu’ è situata a Lecce, in via Palmieri 69.

La Gelateria Sociale Artigianale ‘Defriscu’ si avvarrà della partnership con MIELERIA DI MELENDUGNO e APIS PUGLIA, l’associazione di apicoltori professionisti e amatoriali che promuovono l’apicoltura biosostenibile attraverso la formazione in ambito apistico e apiterapeutico.

Inaugurata a giugno del 2020, ‘Defriscu’ è la gelateria sociale gemmata dalla Fondazione di Comunità del Salento attraverso il progetto ‘Ripartenze’.

La Fondazione di Comunità ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle nostre comunità e per farlo ha messo insieme privati cittadini, istituzioni, associazioni, operatori economici e sociali. Questa unione, finalizzata all’intento di promuovere sempre e comunque la cultura della solidarietà, del dono e della responsabilità, ha dato vita all’Impresa Sociale Salento da cui sono nate due importanti attività che operano nel settore del food di qualità e di valorizzazione delle produzioni agricole del territorio nel solco della sostenibilità ambientale. Ma ‘Defriscu’ e ‘Fattacasa’ vanno oltre l’enogastronomia di qualità… dal momento che hanno puntato tutto sul riscatto sociale dei collaboratori che sin dal primo giorno operano all’interno.