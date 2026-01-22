Ambiente e legalità, in Prefettura il bilancio del protocollo contro l’abbandono dei rifiuti nel Salento

Il decoro e la salute del territorio salentino tornano al centro dell’agenda istituzionale. Si è tenuta ieri, presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Lecce, una riunione di monitoraggio presieduta dal Prefetto Natalino Manno per analizzare il primo anno di attuazione del “Protocollo d’intesa per il potenziamento dei servizi di contrasto dell’abbandono di rifiuti”.

Firmato il 16 gennaio 2025 alla presenza del Viceministro all’Ambiente On.le Vannia Gava, il protocollo ha attivato una sinergia senza precedenti tra Forze di Polizia, Magistratura e Amministrazioni locali.

Un Anno di Controlli: I Numeri del Contrasto ai Reati Ambientali

L’attività operativa del 2025 ha prodotto risultati significativi nel monitoraggio di arterie stradali, aree periferiche e zone agricole. I dati principali emersi dall’incontro includono:

Oltre 600 sopralluoghi effettuati sul territorio.

Più di 150 siti di abbandono individuati.

Oltre 50 denunce all’Autorità Giudiziaria per abbandono e gestione illecita.

70 sanzioni amministrative elevate.

145.954 kg di rifiuti rimossi dalle strade provinciali (tra cui amianto e pneumatici).

L’Impatto delle Forze dell’Ordine

L’azione coordinata dal Questore Giampietro Lionetti ha visto in prima linea i Carabinieri Forestali, che hanno accertato 62 casi di gestione illecita con sequestri e sanzioni per oltre 74.000 euro. Fondamentale anche il ruolo della Guardia di Finanza, che ha monitorato le coste e il territorio tramite il Reparto Operativo Aeronavale, e della Polizia Provinciale, che ha stroncato pericolosi fenomeni di combustione illecita a Nardò e nell’hinterland leccese.

Tecnologia e Innovazione: Droni, Fototrappole e l’APP “SOS RIFIUTI”

La lotta agli “sporcaccioni” e alle ecomafie si è avvalsa di strumenti tecnologici all’avanguardia. L’utilizzo di droni e fototrappole ha permesso di documentare violazioni altrimenti difficili da intercettare.

In ottica futura, sono state annunciate due importanti novità:

APP “SOS RIFIUTI”: Uno strumento digitale per consentire ai cittadini di segnalare siti degradati e seguire l’iter di rimozione. Potenziamento Videosorveglianza: L’acquisto di nuove apparecchiature da parte della Provincia da mettere a disposizione delle Polizie Locali.

Cambiamenti Normativi: Torna il Penale per l’Abbandono da Veicoli

Un punto cruciale dell’incontro ha riguardato le novità legislative. Il D.L. 116/2025 (Legge 147/2025) ha inasprito le pene, restituendo natura penale a fattispecie precedentemente sanzionate solo in via amministrativa, come l’abbandono di rifiuti commesso da privati tramite veicoli.

“L’obiettivo non è solo reprimere, ma educare. La sinergia tra istituzioni e cittadini è la chiave per preservare il nostro paesaggio,” è il messaggio emerso dal tavolo tecnico.

Prevenzione, Formazione e Cultura della Legalità

Il Protocollo non si limita alla repressione. Il 2025 ha visto la formazione di 180 operatori e il coinvolgimento attivo di 38 Guardie Ecologiche Volontarie.

Le prossime tappe prevedono: