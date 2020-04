Castri di Lecce si mobilita per dire grazie al personale sanitario del Vito Fazzi. E c’è chi porta pizze a pranzo e a cena

In questi giorni che le autorità sanitarie italiane definiscono fondamentali per fermare l’avanzata del coronavirus, si moltiplicano le iniziative dei cittadini in favore di medici, infermieri, oss e personale sanitario in genere.

Chiamati a più riprese eroi ed angeli, in realtà ci si accorge che troppo spesso sono mandati in trincea contro il Covid-19 senza disporre dei necessari e performanti dispositivi di protezione individuale, cosa che mette a repentaglio la loro salute e in alcuni casi anche la loro vita.

Dove non arrivano le istituzioni pubbliche con la distribuzione di dpi, ci pensano i cittadini comuni e il mondo del volontariato e dell’associazionismo in generale.

Nel giorno di Pasquetta, il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Castri di Lecce, l’ Amministrazione Comunale di Castri di Lecce, il Csi – Sezione di Castri di Lecce hanno donato uova di Pasqua al personale del Pronto Soccorso dell’Ospedale Vito Fazzi. Inoltre ai reparti di Medicina 1 e Medicina 2 sono state consegnate mascherine chirurgiche certificate con l’intento precipuo di ringraziali per il grande lavoro che stanno compiendo in queste settimane.

E poi c’è anche chi ha voluto fare di più per esprimere la propria gratitudine. I titolari della Pizzeria Dal Penga di Castri di Lecce si sono recati nel nosocomio del capoluogo per offrire la pizza sia a pranzo che a cena; un gesto simbolico che ha voluto dare voce al sentimento di affetto che tutti i salentini stanno provando per il personale sanitario messo a dura prova da questa pandemia.