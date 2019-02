Soleto, stop alla circolazione in viale Gubbio. Il Comune: tutela degli automobilisti

Incolumità pubblica e sicurezza urbana: è di ieri l’ordinanza del Comune di Soleto che dispone la chiusura al traffico, a partire dal 14 febbraio, di Viale Gubbio, nel tratto compreso tra la Strada Provinciale 138 Soleto – Sogliano e Via Corigliano, a causa delle evidenti criticità dovute al danneggiamento del manto stradale.

Un atto necessario per salvaguardare automobilisti e auto, fino a quando la strada non sarà messa in sicurezza.

Un atto di responsabilità

Nelle città italiane, tra le tante cause di incidenti automobilistici appaiono, in cima alla lista e sempre con maggiore frequenza, le condizioni delle strade cittadine e provinciali. Le insidie, rappresentate dalla presenza di buche, rendono, di fatto, pericolosa la normale circolazione stradale.

Per evitare il susseguirsi di danni alle autovetture e per scongiurare pericoli ai propri cittadini e agli automobilisti in transito, è arrivata ieri l’ordinanza n. 5 del Comune di Soleto. Un atto resosi necessario in seguito alle segnalazioni di numerosi incidenti che si sono ripetuti in quel tratto di strada.

Buche-killer

Ad insediare, dunque, la normale circolazione stradale, le buche-killer che hanno provocato di recente numerosi incidenti, anche mortali, come il sinistro del 10 ottobre scorso, proprio in quel tratto di strada interessato dall’ordinanza.

Una situazione di altissima pericolosità riscontrata dalle operazioni di Polizia Stradale e dall’ ufficio di Polizia Locale di Soleto.

Il commento del Sindaco del Comune di Soleto

“A seguito della pericolosità riscontrata unitamente alle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini che avanzano anche il risarcimento dei danni subiti ai propri veicoli – commenta il sindaco Graziano Vantaggiato – considerato che per poter garantire la regolare transitabilità su detto tratto viario si rende necessario un intervento straordinario di manutenzione con un conseguente notevole sforzo economico, che al momento non possiamo garantire dalle somme iscritte in bilancio, si è ritenuta opportuna la chiusura al traffico veicolare di Viale Gubbio, nel tratto compreso tra S.P. Soleto – Sogliano e Via Corigliano nei due sensi di marcia fino alla messa in sicurezza e la percorribilità della stessa. A breve avverrà il posizionamento dell’apposita segnaletica stradale, come prescritta dal Codice della Strada, e lo sbarramento con apposite barriere New Jersey. Il percorso alternativo consigliato per i mezzi pesanti superiori a 3,5 t: – Strada Provinciale 367 e Strada Provinciale 371”.