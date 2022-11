Lontani ma con il Salento nel cuore, a Milano si organizza il concerto di Pizzica

A ritmo di musica e tradizione, la pizzica è senza dubbio uno dei marchi di fabbrica del Salento. Molto conosciuta e apprezzata anche fuori dai confini regionali, la pizzica suona come casa per tutti i salentini che si sono trasferiti lontano. E proprio per accorciare le distanze con il Salento, arriva il concerto di pizzica organizzato a Milano per domani sera, 11 novembre.

A prendersi cura dell’appuntamento è il gruppo facebook “Salentinilontanimavicini” che hanno organizzato una serata a tema pizzica salentina al Fellini di Pogliano Milanese per festeggiare San Martino. Musica dal vivo, tamburelli e sorrisi accesi sono pronti per una serata indimenticabile per tutti i salentini nostalgici ma non solo. L’evento arriva dopo il grande successo del raduno di salentini organizzato qualche settimana fa.

La struttura che ospiterà l’evento potrà accogliere 300 persone. Al momento le prevendite sono in corso fino ad esaurimento posti.

Se siete a Milano e avete voglia di passare una serata al ritmo di pizzica salentina, l’appuntamento è per domani sera 11 novembre: per tutte le informazioni i numeri da chiamare sono 3346073815 (Giorgio) oppure al 3891662432 (Martolina).