A Lecce un confronto in Comune su assistenza familiare e caregiver

Nella giornata di ieri si è svolto, presso la Sala Consiliare di Palazzo Carafa, un incontro della commissione “Pari Opportunità, Politiche di Genere, Disabilità” del Comune di Lecce, presieduta dal consigliere Lara Cataldo dedicata al recente disegno di legge in materia di caregiver e assistenza familiare.

La seduta ha visto gli interventi di numerosi consiglieri comunali, i quali hanno espresso condivisione e forte interesse nel promuovere politiche attive a tutela dei nuclei familiari in difficoltà, in particolare quelli che sostengono il peso dell’assistenza a lungo termine di familiari non autosufficienti.

Gli interventi hanno messo in luce la necessità di una risposta corale della comunità, andando oltre la norma statale.

Al riguardo, è intervenuto anche Antonio Sorrento, Presidente del Lions Club Lecce “Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini” ed esperto sindacale del settore. Sorrento ha sottolineato l’urgenza di tradurre in atti concreti i principi della nuova legge, definendo i caregiver e le lavoratrici domestiche come “l’esercito silenzioso” che regge il welfare del Paese. Ha ribadito la piena disponibilità del mondo associativo e del volontariato a collaborare con l’Amministrazione per costruire una rete di sostegno integrata, anticipando i tempi dell’attuazione nazionale.

La Presidente Lara Cataldo ha aperto i lavori ricordando il percorso già avviato dalla Commissione sull’argomento: «Più volte ci siamo occupati del tema della tutela economica, sociale e psicologica dei caregiver, ascoltando le realtà associative del territorio. La scelta di invitare il Lions Club e le parti sociali si fonda sulla convinzione che l’Amministrazione deve essere al fianco del terzo settore per coordinare e progettare interventi di supporto».

Diversi consiglieri intervenuti hanno espresso apprezzamento per la discussione, manifestando piena disponibilità a sostenere iniziative che, nei limiti delle competenze comunali, possano alleggerire il carico delle famiglie e garantire maggiore dignità alle persone impegnate nella cura, sia esse familiari che professionisti del settore.

L’incontro si è concluso con l’intervento di Matteo Sances il quale, oltre a illustrare i tratti più importanti del disegno di legge presentato alla Camera, ha sottolineato l’importanza dell’impegno condiviso a proseguire il dialogo tra istituzioni e società civile, per passare dalla fase dell’ascolto a quella delle proposte fattive.