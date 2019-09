Controllo del territorio e legalità, la Polizia Locale di Gallipoli si dice soddisfatta: ‘Grandi risultati con 8 unità in meno’

Finita la stagione estiva si tirano le somme in termini di attività, controlli, risultati ottenuti. Anche la Polizia Locale di Gallipoli vuole rendere noti i successi di un’azione coordinata che ha portato al raggiungimento di importanti traguardi. La ‘perla dello Jonio‘ ogni anno nel periodo estivo finisce sempre nell’occhio del ciclone: tanta la mole di turisti e frequentatori di una delle più belle località marinare del Mediterraneo, tanti i trasgressori di ogni ordine e grado che pensano di farla franca.

L’idea di una città in cui d’estate sia possibile trasgredire sempre e comunque è rifiutata non solo dagli abitanti ma anche dagli operatori turistici che in più di una occasione hanno fatto presenti tutti i loro sforzi per collaborare con le forze dell’ordine al fine di isolare i malfattori che creando un danno di immagine alla Città Bella creano prima di tutto un danno commerciale agli imprenditori stessi.

Non sono mancate le polemiche con chi ritiene che ancora si sia fatto troppo poco per riportare Gallipoli ai fasti di un tempo, i fasti dettati da un turismo diverso, meno godereccio ma qualitativamente superiore.

La solita polemica che si ripete da anni e che non riesce a scalfire comunque l’immagine di una città che ha raggiunto livelli di notorietà inimmaginabili.

Con una nota congiunta, Paola Scialpi, assessore del Settore Polizia Locale del Comune di Gallipoli e Antonio Morelli, dirigente al ramo, snocciolano un bel po’ di risultati a dimostrazione che non sono mancati i controlli e soprattutto i risultati attesi, a beneficio della collettività e dei turisti stessi.

I numeri, dicevamo, parlano chiaro: dal primo luglio al 31 agosto in ordine all’occupazione del suolo pubblico stati effettuati 120 controlli e sono state rilevate ben 58 infrazioni. Riguardo all’abbandono dei rifiuti sono state comminate 44 sanzioni. Sono stati effettuati 10 controlli fonometrici ed elevata una sanzione per i decibel troppo alti. Sono stati deferiti all’autorità giudiziaria 4 soggetti per occupazione abusiva del suolo pubblico con il relativo sequestro dei gazebo.

Per quanto riguarda specificamente il codice della strada, sono state rilevate n. 40.632 infrazioni al Codice della Strada con un incremento pari al 4,9% rispetto allo stesso periodo del 2018; inoltre, per ciò che riguarda le infrazioni rilevate nella Ztl della zona BaiaVerde, l’incremento è stato pari al 18%.

44 sono stati i sinistri stradali sul territorio di città, di cui 19 con feriti ed uno mortale.

‘Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno- scrivono Paola Scialpi e Antonio Morelli – nonostante la volontà dell’amministrazione di procedere ad assunzioni stagionali, volontà non resa possibile dalla indisponibilità manifestata dai candidati inseriti nella relativa graduatoria, gli obiettivi sono stati raggiunti con otto unità in meno; tale circostanza mette in risalto lo spirito di servizio dimostrato dal personale appartenente al Corpo di Polizia Locale che ci sentiamo di ringraziare pubblicamente; impegno, disponibilità e professionalità dimostrata durante tutto l’arco della stagione estiva ed anche in occasione dell’evento “Battiti Live” tenutosi nell’area portuale’.