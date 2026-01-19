Violenza di genere, a Nardò parte un corso gratuito di autodifesa

Giovedì 5 febbraio a Nardò, è in programma la prima lezione del corso gratuito di autodifesa rivolto a tutte le donne interessate a imparare le strategie in caso di attacco personale.

Si tratta di una iniziativa di Victorious Fighters Team del maestro Antonio Siciliano, che ha offerto alla città l’opportunità di questo corso gratuito particolarmente utile per formare e sensibilizzare le donne sui comportamenti, sulle scelte e sulle tecniche più adatte a prevenire e a difendersi da attacchi o aggressioni. Il tema della violenza sulle donne, degli stupri e dei femminicidi, del resto, pone il tema cruciale della difesa personale e degli aiuti che possono essere forniti alle donne su questo fronte.

La sede del corso è in via Ofanto n. 5 (sede dell’associazione organizzatrice) e la prima lezione sarà appunto giovedì 5 febbraio alle ore 20:30. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Nardò ed è stata organizzata con il coordinamento del presidente del Consiglio comunale con delega allo Sport Antonio Tondo e con la collaborazione della Consulta comunale dello Sport presieduta da Tony De Paola.

Per le prenotazioni è attivo il numero di telefono 327 6949106.

“Fare rete sul territorio – spiega Antonio Tondo – è la prima scelta che possiamo fare per alzare una diga difensiva intorno alle donne e quindi per contrastare la violenza di genere. Per questo motivo l’iniziativa di Victorious Fighters Team è molto positiva e riteniamo possa essere utile a tante donne della nostra città. Grazie al maestro Antonio Siciliano per l’opportunità che ha offerto loro. Sul presupposto che la prevenzione è l’arma più efficace contro il problema, è assolutamente necessario attrezzare le donne con strumenti e conoscenze utili a difendersi, quando la prevenzione non basta più e l’aggressione si concretizza. Il corso è gratuito e sono certo coinvolgerà tantissime neretine”.