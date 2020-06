Isolò il covid-19 al Sacco di Milano, ora Arianna Gabrieli è Cavaliere della Repubblica

Ha lavorato intere giornate in laboratorio, anche 12/13 ore, come raccontato a Leccenews24 allo scoppiare della pandemia da Coronavirus. Ora, Arianna Gabrieli, 37enne ricercatrice originaria di Noha (frazione di Galatina), è Cavaliere al merito della Repubblica.

L’onorificenza del Capo di Stato Sergio Mattarella giunge dopo gli sforzi che lo scorso febbraio avevano portato la ricercatrice, insieme ai colleghi dell’ospedale Sacco di Milano, ad isolare il ceppo italiano del covid-19.

Un passo importante, che ha consentito agli studiosi di comprendere la virulenza e l’evoluzione nella popolazione di un virus totalmente sconosciuto, che di lì a breve avrebbe mietuto migliaia di vittime.

A complimentarsi con la ricercatrice, anche il sindaco di Galatina Marcello Amante. “La dottoressa Gabrieli è un esempio di dedizione, impegno e forza di volontà”, è il commento del primo cittadino. “L’onorificenza, che il Presidente Mattarella le ha voluto conferire, – prosegue Amante – dà ufficialità a qualcosa che aveva già ampiamente inorgoglito me e tutta la città di Galatina per questa sua figlia di Noha che con il suo lavoro si è distinta in questi difficili mesi di lotta contro il covid-19. Ad Arianna e alla sua famiglia vanno i miei auguri e le mie più vive congratulazioni. Sono certo che le attività della nostra ricercatrice proseguiranno senza sosta e continueranno a sorprenderci ancora positivamente”.

Premiate dal presidente Mattarella anche le colleghe Alessia Lai e Annalisa Bergna, oltre al ricercatore polacco Maciej Tarkowski. Intanto, dai social giungono le congratulazioni dei cittadini galatinesi. “Siamo orgogliosi di te”, scrivono, come già accaduto in occasione dei progressi che la ricercatrice ha compiuto in laboratorio, dando un apporto fondamentale che oggi le viene riconosciuto anche dal Capo di Stato.

