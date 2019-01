30° anniversario per “N&B” azienda leader nella cosmesi bio. Scordari: “People & Planet First”

30 anni ma non li dimostra. Giovane, dinamica e innovativa: è N&B, l’azienda nata dalla passione per il “bello fatto bene”.

Bellezza, benessere e sostenibilità sono, infatti, le parole chiave del successo di una grande squadra guidata dall’intuizione e dalla genialità di Domenico Scordari, imprenditore sopra le righe.

Coltivatori di emozioni

N&B e Naturalis Bio Resort realizzano la filosofia di Domenico Scordari. Poche ma significative le parole affidate ai social e che esprimono non solo il suo orgoglio per i 30 anni dell’azienda di famiglia ma soprattutto la sua gratitudine per un traguardo che è anche un nuovo punto di partenza: “condivido questo importante anniversario con la mia famiglia, il mio team, con i nostri fornitori e con tutti i nostri clienti ed amici nel mondo. Ringrazio tutti per il prezioso contribuito nel trasformare un sogno ed una visione in una bellissima realtà. Dedico questo traguardo alla Natura, Meraviglia del Mondo intero, che sin dal primo giorno continua ad ispirare le mie iniziative.”

Green concept

Ruota intorno a natura e sostenibilità il concept tutto green dell’azienda madre N&B e di Naturalis Bio Resort & Spa, un’oasi di relax e charme che custodisce gelosamente le piantagioni di Aloe, il magnifico giardino aromatico mediterraneo, un agrumeto e antichi vitigni profumati, che forniscono gli elementi essenziali ai laboratori N&B.

N&B produce cosmetici bio utilizzando unicamente questi ingredienti naturali, coltivati nella propria piantagione. Laboratori innovativi e un team dalle elevatissime professionalità creano, così, attraverso ricerca e sviluppo di soluzioni naturali, veri elisir di bellezza, concentrando in magiche creme cosmetiche i principi attivi bio più efficaci.

Oggi, per continuare ad interpretare al meglio le esigenze dei clienti, i laboratori N&B puntano ancora una volta su innovazione, tecnologie d’avanguardia e sostenibilità, elementi che hanno costruito e realizzato la storia di 30 anni di successi.

Ed è dall’amore per il territorio e per la natura che nasce “Naturalis Bio Resort & Spa”, un luogo incantato, sospeso tra cielo e terra, tra passato e presente, tra storia e arte.

Il Naturalis Bio Resort ha preso vita dal sapiente e attento recupero di un antico Borgo contadino del diciottesimo secolo, circondato da muretti a secco e protetto da maestosi alberi di ulivi secolari.

Camere curate in ogni dettaglio, accoglienza, comfort e una Spa esclusiva fanno del Naturalis Bio Resort uno “stato di benessere” pensato per godere di un relax privilegiato. In poche parole, un ambiente unico che coniuga perfettamente la più autentica tradizione contadina del Salento con l’ospitalità più qualificata.

30 anni di successi

Tanti i premi e i riconoscimenti che l’azienda N&B vanta in 30 anni di attività. L’ultimo in ordine di tempo, il riconoscimento assegnato al Naturalis Bio Resort dal Touring Club Italiano.

I riconoscimenti dei laboratori N&B:

– BEST NEW PRODUCT Award – Vivaness 2018

– BEST NEW PRODUCT Award – Plus X Award 2018

– BIO Awards – CHARITY 2018

– BEST NEW PRODUCT Award – Vivaness 2017

– WINNER UNIPRO – PREMIO UNIPRO Innovation Beauty Award 2012

– THE ONE – Premio Whitestudiocommuniaction 2011

– Eletto MEMBRO del Consiglio Nazionale PLMA 2011

– RASSEGNA AZZURRO SALENTINO 2010 – per aver contribuito alla crescita del territorio

– Premio dell’Innovazione VPCD 2009

– Premio dell’Innovazione VPCD 2008

People & Planet First

Ma l’azienda N&B non si ferma qui. In dirittura d’arrivo i lavori per la realizzazione dei nuovi laboratori ad alta tecnologia e il lancio di nuovi prodotti innovativi. “Abbiamo avviato molti progetti nel campo della sostenibilità – conclude Domenico Scordari – anche a difesa del Salento e contro quelle iniziative che oggi danneggiano l’ambiente e l’immagine di questo territorio ma che, soprattutto, minacciano la salute ed il futuro delle generazioni di domani”.

30 anni che hanno scritto una bella pagina di storia locale e che hanno portato il nome di Martano in giro nel mondo grazie anche all’iniziativa “Martano, Città dell’Aloe”.

30 anni di risultati positivi che si ottengono solo con un gruppo che fa squadra e guarda nella stessa direzione. Una super squadra con un coach da serie A.