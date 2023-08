A Presicce-Acquarica un evento per la donazione di sangue

Un fantastico evento in un contesto sorprendente. È stato questo la raccolta straordinaria di sangue, organizzata da Fidas Presicce in occasione del Festival ‘I Colori dell’olio’.

Nella serata conclusiva del Festival, tantissimi donatori hanno risposto all’appello di donare sangue e le numerose adesioni giunte già dopo poche ore dall’annuncio dell’evento sui social, hanno fatto sì che vi fosse un’affluenza inaspettata e straordinaria.

L’evento, coordinato dai volontari di Fidas Presicce, ha visto la partecipazione di donatori provenienti anche dalle sezioni sezioni di Taviano, Specchia, Salve e Acquarica: la disponibilità a partecipare è stata tale che, per assicurare condizioni idonee di prelievo ed evitare lunghe attese, in tanti hanno prenotato nei giorni successivi la propria donazione presso i centri trasfusionali di riferimento.

L’obiettivo della serata era duplice: da un lato incrementare le donazioni per contribuire a fronteggiare la carenza di sangue, che nel periodo estivo è cronica e, spesso, sfocia in emergenza; dall’altro, sensibilizzare i cittadini sull’importanza di questo gesto come pratica abituale e ricorrente. Donare il sangue è volere bene e volersi bene, è un gesto di solidarietà, ma è anche un’opportunità per il donatore di controllare clinicamente il proprio stato di salute. Possono donare gli uomini e le donne di età compresa tra i 18 e i 65 anni di età con un peso corporeo di almeno 50 kg. e in buono stato di salute.