Ermal Meta Maestro concertatore della 29ma edizione de “La Notte della Taranta”

E’ stato protagonista di uno dei momenti più intensi dell’edizione 2025 del Concertone, proponendo sul palcoscenico il brano Lule Lule

Condividi su

Il cantautore Ermal Meta è stato scelto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione La Notte della Taranta come Maestro Concertatore dell’edizione 2026 del Concertone, in programma a Melpignano (Lecce) sabato 22 agosto. La decisione è in linea con il tema che quest’anno caratterizza uno dei Festival di musica popolare più importanti in Europa: il Mediterraneo con le sue culture e le sue storie, spazio di relazioni, mare che unisce, “non una civiltà, ma mille civiltà sovrapposte”, nelle parole di Fernand Braudel.

Nato a Fier, in Albania, e cresciuto a Bari, dove arriva all’età di tredici anni nel corso del “grande esodo” dopo la caduta del regime comunista, Ermal Meta è testimone della capacità della Puglia di farsi terra di accoglienza, “arca di pace”, portatrice di una cultura che è frutto di millenni di incontri, relazioni, migrazioni. Cantautore e autore tra i più apprezzati della sua generazione, nel corso degli anni Ermal Meta si è affermato come una delle voci più importanti del panorama musicale italiano, distinguendosi per una scrittura intensa e impegnata, capace di unire dimensione personale e collettiva. Vincitore del Festival di Sanremo e protagonista di un percorso artistico costellato di riconoscimenti, collaborazioni prestigiose e progetti di ampio respiro, ha saputo costruire una carriera solida e coerente, fondata sull’ascolto, sul dialogo tra culture e sulla centralità della parola. La sua scelta come Maestro Concertatore continua il percorso della Notte della Taranta, che da sempre affida la tradizione musicale salentina a sguardi capaci di rileggerla, rispettarla e metterla in dialogo con il presente.

Ermal Meta è stato protagonista di uno dei momenti più intensi dell’edizione 2025 del Concertone, proponendo sul palcoscenico di Melpignano il brano Lule Lule, antico canto d’amore in lingua arbëreshe, e Mediterraneo, tratto dal suo ultimo album Buona fortuna.

«È una grande emozione sapere di far parte di una tradizione così profonda – l’artista – È anche una grande responsabilità. Ho avuto modo di vedere da vicino la passione e la fede che La Notte della Taranta genera nelle persone che la amano e che la seguono. Mi onora che abbiano scelto me come maestro concertatore di quest’anno. Evviva La Notte della Taranta, evviva la Puglia!».

«Tra la Notte della Taranta ed Ermal Meta è nata fin da subito una consonanza profonda, legata al suo percorso umano e artistico e ai valori che ispirano la sua musica – dichiara Massimo Bray, presidente della Fondazione La Notte della Taranta. – La sua storia personale segnata dall’esperienza della migrazione e dall’approdo in Puglia negli anni Novanta parla di accoglienza, di dialogo tra i popoli, di una cultura che non si chiude ma si apre all’altro. E proprio in quegli anni, infatti, la Puglia era stata indicata a livello internazionale come esempio di solidarietà e di umanità, al punto da essere proposta per il conferimento del Premio Nobel per la Pace. È una pagina della nostra storia recente di cui essere fieri e da non dimenticare, soprattutto oggi, in un tempo segnato da conflitti e da una rinnovata centralità della forza nella geopolitica globale. A questa logica, la cultura e la musica possono e devono opporre un’altra idea di forza: quella della cooperazione, del rispetto reciproco, del riconoscimento di una comune umanità e di valori condivisi che uniscono le persone oltre ogni confine. Con Ermal Meta affidiamo la direzione del Concertone a un musicista capace di tenere insieme memoria e presente, tradizione e contemporaneità, e di interpretare il Mediterraneo non come confine, ma come spazio di incontro, di scambio e di convivenza. Dopo Sotto lo stesso cielo, titolo della passata edizione, il Festival prosegue idealmente il suo cammino attraverso lo stesso mare, riaffermando la vocazione della La Notte della Taranta: fare della musica un linguaggio universale di pace, di relazione e di futuro condiviso».

Condividi su

Copyright © 2026