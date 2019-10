‘Fimmena salentina’, la filastrocca di Miriam Perrone è un inno alle donne e alla vita

Non ti bastano i fiori per corteggiare una donna salentina. Per accarezzarle il cuore devi assecondare il suo istinto che la porta a sentirsi un tutt’uno con il mare e la terra, che la fa ballare a piedi nudi al ritmo dello sciabordio delle onde che si inseguono prima di addormentarsi sulla riva.

La filastrocca in dialetto leccese di Miriam Perrone, nel suo consueto appuntamento domenicale su Leccenews24.it, è dedicata alla donna. Alle sue ferree indecisoni. Alle sue multiformi decisioni. Al suo incedere nella vita tra colori, suoni e profumi.

FIMMENA SALENTINA

Na fimmina ti mare

l’ha sapire corteggiare.

Nu bastane li fiuri,

tocca te sira la puerti su na torre

a du se sente lu mare, ca scorre…

Lu rusciu, le onde, intra lu core suntu comu ronde,

lu tenune discitatu, puru quannu nu suennu se n’è scappatu…

Sta fimmina balla na musica salentina,

su dre note denta na regina,

nu ballu coinvolgente,

ca in passatu salvau muta gente…

Na fimmina ti mare tene puru tantu stile,

e ure stae cu decide comu sa bistire,

cu si ‘ntona a dru sule e dru mare, ca nu sape mai lassare.

Na salentina si gira tra colori, musica e cucina,

e quistu te iddra face na donna divina.

(Traduzione)

DONNA SALENTINA

Una donna di mare

la devi saper corteggiare.

Non basta un mazzo di fiori,

la sera la devi portare su una torre

dove si sente il mare che scorre.

Il rumore del mare, le onde, nel suo cuore sono come ronde,

lo tengono sveglio, come quando il sonno è fuggito.

Questa donna balla su una musica salentina,

su quelle note diventa una regina,

un ballo coinvolgente,

che in passato ebbe effetti terapeutici su tanta gente.

Una donna di mare ha stile,

passa ore a decidere come deve vestirsi,

per intonarsi a quel sole e a quel mare che non sa mai lasciare.

Una salentina si aggira tra i colori, la musica e la cucina

e qusto di lei fa una creatura divina.

(La foto di copertina è di Federica Dell’Anna)

Miriam Perrone ha pubblicato su leccenews24.it due filastrocche in vernacolo dedicate al Salento e agli ambienti domestici del passato, al calore che sapevano trasmettere alla famiglia. Ha realizzato, inoltre, un affresco in lingua italiana su uno scorcio paesaggistico ispirato da uno scatto di Manuela Milena Fumarola.