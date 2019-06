“Io accolgo”. Anche a Lecce il flash-mob con le coperte termiche al grido di ‘Prima le persone’

Le coperte termiche sono un ‘simbolo’ dei viaggi della speranza. È la prima cosa che abbraccia gli stranieri al loro arrivo dopo le lunghe traversate sui barconi. Teli dorati che ora contrassegnano anche «Io Accolgo», una campagna nazionale che unisce un ampio fronte di organizzazioni della società civile, enti e sindacati, per dare una risposta, forte e unitaria, alle politiche sempre più restrittive adottate dal Governo italiano nei confronti dei richiedenti asilo e dei migranti.

Dopo Roma, Parma e Bologna, anche Lecce organizza il suo flash-mob tinto di giallo. L’appuntamento è fissato per domani, giovedì 20 giugno, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato. Il ritrovo, invece, è alle 18.30 a Porta Napoli.

L’obiettivo è dare voce e visibilità ai tanti cittadini che condividono i valori dell’accoglienza e della solidarietà e che vogliono esprimere il proprio dissenso rispetto alla “chiusura dei porti”, al decreto Sicurezza e in generale alle politiche anti-migranti.

Tutti coloro che condividono i valori sono invitati ad aderire alla campagna “Io accolgo”, promossa a livello nazionale da 42 organizzazioni sociali italiane ed internazionali. «Esiste un’Italia ancora umana, dimostralo» si legge sul sito ufficiale dell’iniziativa.

Non c’è solo il flash-mob. Chiunque può partecipare appendendo una coperta dorata sul balcone, fotografarla e condividere lo scatto sui social l’hashtag #IoAccolgo.

Si può acquistare il telo termico in un negozio sportivo, in farmacia, online oppure potete ritirarlo in una delle organizzazioni aderenti alla campagna.

Altrettanto importante sarà il passaparola, parlare agli amici, colleghi, compagni di scuola e vicini di casa dell’iniziativa.

Oppure si può accogliere in famiglia un rifugiato, un titolare di protezione umanitaria o un ex-minore non accompagnato che ha compiuto 18 anni. È ora di scegliere da che parte stare.