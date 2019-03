Nata per te, Luca Trapanese presenta il suo libro a Lecce. Cala il sipario sul progetto “Io come te”

Quasi a fare da controbilancia al Congresso di Verona, a tema famiglia tradizionale, aborto e non solo, Lecce si schiera dalla parte opposta. Il CineLab “Giuseppe Bertolucci” ha accolto, ieri sera, la conferenza conclusiva del progetto “Io come te” promosso da Agedo Lecce.

Ospite della serata Luca Trapanese, autore di Nata per te insieme a Luca Mercadante, uscito nell’anno appena concluso per Einaudi. A fare da cornice, senza dubbio azzeccata, il Salento Rainbow Film Festival. A moderare gli incontri è stata Alina Spirito, direttore di Leccenews24.it

La rivoluzione inizia dai banchi

A fare da eco allo slogan del festival che ha ospitato gli eventi di ieri sera, It’s a revolution, il cambiamento inizia a scuola. Ed è quello che Agedo Lecce ha cercado di fare grazie al prezioso contributo di Fondazione con il Sud, investendo gli ultimi due anni a sensibilizzare i ragazzi ed accompagnarli nel percorso di crescita e di apertura agli altri, senza distinzioni. Un progetto che ha visto coinvolte molte associazioni, tutte molto diverse tra loro, ma accomunate in qualche modo dal tema della diversità e dell’aiuto reciproco. “Io come te” è stato un successo indiscusso tra i ragazzi delle scuole, come testimoniano le reazioni degli studenti anche a progetto concluso.

Luca Trapanese, diversità tra spiritualità e famiglia

Napoletano, da sempre si dedica al volontariato. Spiritualità e attenzione agli altri si intrecciano nel suo percorso di vita che da quell’atto di consapevolezza della propria diversità lo hanno portato a percorrere la strada del volontariato, a raccontare cosa ha voluto dire per lui l’essere diverso. E le riflessioni sul tema famiglia non possono mancare nei giorni in cui si discute da un lato all’altro dello stivale. “La paternità non è qualcosa che appartiene ai padri – racconta Luca – ma spetta ai figli riconoscerci come loro padri”.

Nata per te, la famiglia oltre i legami di sangue

Alba è il punto di approdo di tutto il percorso di vita del suo nuovo papà. La piccolina dai capelli biondi è una bimba di un anno che è stata adottata da Trapanese, una decisione che aveva meditato insieme al suo ex compagno per cui a 25 anni aveva lasciato il seminario. Anche la bimba ha una diversità, è affetta dalla Sindrome di down, che ha spinto sua madre biologica a lasciarla in ospedale. Prima del suo nuovo genitore single era stata rifiutata da ben 30 famiglie.

“Non possiamo chiuderci in una scatola e dire che la nostra famiglia è fatta di madre, padre e figlio”, dice l’autore. “La nostra famiglia sono tutte le persone che incontriamo durante la nostra vita e che entrano nella nostra vita con un valore forte. Cos’è la famiglia? È quando incontriamo delle persone che ci accompagnano alla crescita, che ci danno degli ideali, dei fondamenti, che ti sanno ascoltare e che ti educano a come devi essere giusto nella vita”.