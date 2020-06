Anas, terminati i lavori sulla Tangenziale di Otranto. Dal 6 luglio al via quelli sulla Lecce-Gallipoli

Sicuramente comporteranno una serie di disagi, soprattutto visto il periodo e soprattutto le zone in cui si realizzano, che con l’arrivo dell’estate sono maggiormente trafficate, ma sono lavori necessari, principalmente per il fatto che la sicurezza sulle arterie stradali salentine è sempre più necessarie visto che, negli ultimi 10 giorni, sono morte a causa di sinistri 5 persone, l’ultima in ordine di tempo nella serata di ieri.

Sono in corso i ripristini della pavimentazione programmati da Anas lungo la strada statale 16 “Adriatica”. I lavori stanno interessando entrambe le carreggiate per un tratto di 6 chilometri tra Corigliano D’Otranto e Maglie. Il transito nelle due direzioni è sempre garantito lungo la carreggiata libera allestita a doppio senso di circolazione.

Da lunedì 6 luglio al via anche i lavori di ripristino della pavimentazione programmati lungo la strada statale 101 “Salentina di Gallipoli” tra Galatone (km 22,200) e Gallipoli (km 38 ,500)

Questa fase di completamento degli interventi interesserà la statale per un tratto di quasi 17 chilometri con chiusura alternata delle corsie di sorpasso o di marcia a seconda delle diverse esigenze di cantiere.

Il termine dei lavori è previsto per venerdì 31 luglio.

Sono terminati, invece, i lavori di manutenzione stradale sulla la SS 695 “Tangenziale ovest di Otranto” dal km 0,000 al km 2,600.