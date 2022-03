Il Panathlon Lecce conferma la fiducia a Ludovico Malorgio, sarà Presidente per il prossimo biennio

Il giornalista Ludovico Malorgio é ancora presidente del Panathlon Club Lecce per il biennio 2022/23.

Nei giorni scorsi, l’assemblea dei Soci, con voto unanime, lo ha confermato al vertice del Club, che guida brillantemente da dieci anni.

Saranno suoi stretti collaboratori i componenti del nuovo Consiglio Direttivo, il vicepresidente Michele Dodde, il segretario Seby Rizzo, il tesoriere Antonio Vantaggiato e i consiglieri Adriana D’Errico, Pierluigi De Sabato, Franco Elia e Gigi Renis. Sono stati confermati revisori dei conti Vittorio Renna e Giuseppe Vitti. Consigliere delegato per il sud Salento é stato nominato Giuseppe Lagna.

Nel suo breve discorso di insediamento il Presidente, dopo aver ringraziato l’Assemblea per avergli rinnovato ancora una volta la fiducia, ha ricordato Annamaria Monaco e Antonio Costa: “Onoreremo con affetto e riconoscenza la memoria di Annamaria e Antonio, panathleti storici, straordinari interpreti dello spirito panathlhetico, autentici punti di riferimento per quanti amano e coltivano i valori dello sport”.

In chiusura dell’assemblea ha confermato l’impegno a riprendere in pieno l’attività del Club e ha comunicato, che dopo un biennio di sospensione causato dalla pandemia di Covid, il Panathlon ha lanciato il 12 ° Premio ‘Giornalista per un giorno‘ intitolato a Sergio Vantaggiato, riservato agli studenti delle scuole superiori della provincia di Lecce. Il primo evento programmato dal Panathlon é il tradizionale incontro interclub con la F.I.D.A.P.A. che si terrà l’11 marzo prossimo per celebrare la ‘Festa internazionale della donna’ 2022.