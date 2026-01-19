Movida e sicurezza, il sindaco Poli Bortone chiama il prefetto Manno

‘E’ vero che Lecce non mostra, fortunatamente, gli stessi livelli di rischio di altre città d’Italia, ma è pur vero che tanti cittadini continuano a segnalare situazioni di insicurezza e mancanza di decoro in alcune zone della città anche di rilievo storico’, con queste parole il Sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone, commenta alcune situazioni di insicurezza segnalate dai cittadini del capoluogo.

‘Nei limiti delle nostre possibilità operative (è molto limitato il numero delle unità della polizia locale da destinare a questo servizio) abbiamo cercato e stiamo cercando di monitorare con attenzione, prima, e di intervenire, poi, in quelle situazioni che vengono quotidianamente rilevate, e che ci stimolano ancor più ad intervenire in termini di prevenzione. Per cui riteniamo di dover individuare forme di intervento concrete da concordare con operatori del settore commerciale e con i residenti.

Ho sottolineato la mia preoccupazione al prefetto il quale ha prontamente dichiarato la disponibilità a dar vita ad un incontro operativo fra soggetti istituzionali, residenti e operatori del commercio e dei locali pubblici più direttamente interessati dalla cosiddetta movida. L’incontro potrebbe essere convocato già per la prossima settimana. L’intento non è certamente repressivo ma è di portare attenzione e vigilanza per garantire serenità ai residenti, da una parte, e alle famiglie, dall’altra, dal momento che gli episodi di pericolo riguardano purtroppo principalmente i più giovani’.