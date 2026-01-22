Nasce il Dipartimento “Diritto del Consumo ed Economia del Mercato”, la nuova sfida della Camera Civile Salentina

La Camera Civile Salentina compie un passo decisivo verso la specializzazione e l’aggiornamento professionale. Il Consiglio Direttivo, guidato dal Presidente Avv. Salvatore Donadei, ha deliberato l’istituzione del nuovo Dipartimento interno dedicato al “Diritto del consumo ed economia del mercato”.

L’iniziativa nasce dalla volontà di offrire risposte concrete a un settore legale in perenne mutamento, garantendo agli avvocati civilisti del territorio un punto di riferimento scientifico finora mancante.

Il coordinamento del nuovo Dipartimento è stato affidato all’Avv. Cristian Sturdà, che sarà affiancato da un team di esperti composto dagli avvocati Giorgio Frigoli, Daniele Imbò e Riccardo Monteduro. Il gruppo di lavoro avrà il compito di monitorare le evoluzioni normative e giurisprudenziali, traducendole in opportunità di crescita per l’intera avvocatura salentina.

Le parole del Presidente Donadei

L’entusiasmo per questo nuovo traguardo è palpabile nelle parole dell’Avv. Salvatore Donadei, Presidente della Camera Civile Salentina (associazione aderente all’UNCC – Unione Nazionale delle Camere Civili):

“Salutiamo con particolare soddisfazione la nascita di questo Dipartimento. Esso rappresenta un momento di ulteriore crescita per l’intero Foro e, soprattutto, per i civilisti salentini, che ad oggi non avevano una rappresentanza specifica in materie così complesse e trasversali. Con la sua costituzione vogliamo garantire ai colleghi un percorso formativo e di aggiornamento che sul territorio era pressoché assente”.

Formazione e aggiornamento: la mission di Sturdà

Sulla stessa scia l’Avv. Cristian Sturdà, che sottolinea il prestigio e l’onere dell’incarico ricevuto:

“Lavoreremo per contribuire alla crescita professionale del nostro Foro, promuovendo iniziative scientifiche di alto profilo in una materia caratterizzata da una rapida evoluzione. Ringrazio il Presidente e il Direttivo per la fiducia accordata: è un onore che porta con sé una grande responsabilità”.

Gli obiettivi del Dipartimento in sintesi:

– Formazione specialistica: organizzazione di seminari e convegni su tematiche consumeristiche e dinamiche di mercato.

– Aggiornamento costante: monitoraggio delle novità legislative e degli orientamenti dei tribunali.

– Rappresentanza: offrire voce e supporto ai civilisti impegnati in settori trasversali e complessi.

L’istituzione di questo Dipartimento conferma la vivacità della Camera Civile Salentina, sempre più orientata a fornire strumenti di eccellenza per affrontare le sfide del diritto contemporaneo.