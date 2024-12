Natale a Scorrano, le Frecce Tricolori abbracciano le luminarie e il presepe di sabbia

Scorrano con le sue luminare e il suo maestoso presepe di sabbia omaggia l’Italia che vola alto! Sabato 7 dicembre, alle ore 17.00, la capitale mondiale delle luminarie si accenderà a festa, dando il via ufficiale alle celebrazioni natalizie. Quest’anno, Scorrano si conferma un palcoscenico d’eccezione, celebrando l’eccellenza italiana nel mondo.

Il cuore pulsante delle festività sarà il Museo delle Luminarie di Puglia, che ospiterà una mostra unica nel suo genere. Grazie alla collaborazione con l’Aeronautica Militare, sarà possibile ammirare un velivolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, le Frecce Tricolori.

Un’opera d’arte luminosa che, insieme alle tradizionali luminarie pugliesi, disegnerà il Tricolore più grande del mondo, un omaggio alla nostra bandiera e ai valori che rappresenta.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il tradizionale Presepe di Sabbia, giunto alla sua V edizione, si arricchisce di nuovi significati. Oltre alla Natività, quest’anno le sculture in sabbia riprodurranno alcuni dei monumenti più iconici della Puglia e i volti di due grandi artisti pugliesi, Albano Carrisi e Domenico Modugno. Un modo per celebrare le bellezze e i talenti della nostra regione.

Passeggiando per le vie del borgo antico, illuminate a festa per l’occasione, sarà possibile immergersi in un’atmosfera magica e suggestiva. Un’Italia che incanta e unisce, rappresentata in tutta la sua bellezza a Scorrano.