“Non si è mai soli”, una maratona del Pronto Soccorso dei Poveri per regalare un sorriso ai bisognosi

Un modo di concedersi un po’ di distrazione in un periodo in un periodo difficile per molte persone se non per tutte, per stare qualche ora all’aria aperta e fare sport ma, soprattutto per aiutare tanti bisognosi la cui situazione di povertà, causa emergenza coronavirus, si è drammaticamente innalzata.

Il “Pronto Soccorso dei Poveri”, associazione salentina presieduta da Tommaso Prima, sempre in prima linea nell’assistenza e aiuto per le fasce della popolazione più deboli, compatibilmente con tutte le disposizioni atte a prevenire il contagio da covid-19, ha organizzato per la mattinata di domenica 20 dicembre, l’iniziativa “Non si è mai soli”.

Si tratta di due manifestazioni sportive, una maratona di 12 km e una camminata di sei di passeggiata, legata a una raccolta fondi.

L’appuntamento è, ripetiamo, per domenica mattina, alle ore 8.30, presso Masseria Terranova a Portoselvaggio, marina di Nardò.

Il ricavato delle donazioni verrà utilizzato per l’acquisto di buoni pasto e generi alimentari da donare a chi vive una condizione di povertà.

Gel igienizzante, paracetamolo e mascherine per i più bisognosi, un panettone in regalo a chi versa in condizioni di indigenza, materiale scolastico per i bambini che non se lo possono permettere, sono queste alcune delle ultime iniziative del “Pronto Soccorso dei Poveri”, che non perde mai un solo momento per aiutare.

Chi vorrà prendere parte all’iniziativa potrà contattare il numero di telefono 339.4153645. Si potrà così cogliere l’occasione di dare un po’ di serenità durante le festività del Santo Natale a chi dalla vita ha avuto meno.

Chi parteciperà riceverà in omaggio una bottiglia di vino offerta da “Tenuta Lu Spada”.