Al via le passeggiate di Nordic Walking gratuito, per pazienti oncologici e caregiver

Il progetto multidisciplinare “Benessere e supporto accanto alla tua cura” prosegue con le sue molteplici attività e con le sue tante iniziative. Insieme all’allestimento di un Giardino Terapeutico e all’avvio delle sessioni del Teatro Terapeutico a cura di Asfalto Teatro, hanno inizio anche le attività fisiche e sportive con il primo appuntamento di Nordic Walking.

L’iniziativa, ideata per offrire supporto fisico, psicologico ed emotivo a pazienti oncologici, in remissione, e ai loro familiari/caregiver, è promossa da una vasta Rete di Partenariato (capofila Andos – Comitato di Lecce Odv, Asfalto Teatro, Nuove Speranze Odv, Nest asd, Fondazione di Comunità del Salento Ets, Conchiglia Aps) ed è sostenuto dall’asp di Lecce in linea con gli indirizzi della Regione Puglia (DGR n° 1334 del 26/09/2024).

Il partner di progetto Nest Asd dà dunque avvio alle attività fisiche con l’impiego di istruttori qualificati.

In cammino verso il benessere: 10 tappe nel Salento

L’attività prenderà il via sabato 24 gennaio 2026 con una passeggiata inaugurale nel suggestivo Centro Storico di Lecce.

Si tratta del primo di un ciclo di 10 appuntamenti gratuiti che si estenderanno fino a maggio 2026, toccando alcune delle più belle e accessibili località del Salento, da masserie didattiche a parchi naturali, da borghi storici a incantevoli lungomare.

“Il Nordic Walking è l’attività ideale per il nostro target – spiega Nest, la asd responsabile delle attività fisiche di progetto. È a bassa intensità, migliora la resistenza fisica, la postura e riduce significativamente lo stress. I nostri percorsi sono stati studiati per essere facili e sicuri, privilegiando terreni stabili e poco impegnativi, ma ricchi di bellezze naturali e culturali per un completo benessere psico-fisico”.

Il cronoprogramma del Nordic Walking: bellezza, storia e natura

Il ciclo di 10 appuntamenti di Nordic Walking si estenderà da fine novembre 2025 fino a maggio 2026, toccando le località più suggestive del Salento. Le camminate, della durata di circa un’ora e mezza, si svolgeranno prevalentemente il secondo e il quarto sabato del mese.

Il percorso prenderà il via sabato 29 novembre 2025 nel Centro Storico di Lecce, un’uscita pensata per l’adattamento all’attività.

Successivamente, ci si sposterà a:

Sabato 7 febbraio 2026 : una tappa dedicata all’immersione nella natura e alla tranquillità rurale presso una masseria didattica ad Acaya .

: una tappa dedicata all’immersione nella natura e alla tranquillità rurale presso una masseria didattica ad . Sabato 21 febbraio 2026 : si abbineranno cultura, storia e movimento visitando il centro storico di Galatina .

: si abbineranno cultura, storia e movimento visitando il centro storico di . Sabato 7 marzo 2026: è prevista una passeggiata ristoratrice con vista mare sul Lungomare di Gallipoli .

è prevista una passeggiata ristoratrice con vista mare sul Lungomare di . Sabato 21 marzo 2026 : una camminata tranquilla, all’aria fresca, sarà offerta dal Viale dei Platani a Tricase .

: una camminata tranquilla, all’aria fresca, sarà offerta dal Viale dei Platani a . Sabato 18 aprile 2026 : si tornerà a contatto con la tradizione rurale e il paesaggio salentino con una visita del borgo di Botrugno.

: si tornerà a contatto con la tradizione rurale e il paesaggio salentino con una visita del borgo di Botrugno. Sabato 2 maggio 2026 : sarà esplorato un sentiero naturale ad Acquarica del Capo , in un ambiente naturale “selvaggio” ma facilmente accessibile.

: sarà esplorato un sentiero naturale ad , in un ambiente naturale “selvaggio” ma facilmente accessibile. Sabato 16 maggio 2026 : si farà un’immersione rilassante nella storia locale con un percorso nel centro storico di Nardò .

: si farà un’immersione rilassante nella storia locale con un percorso nel centro storico di . Sabato 13 giugno 2026 : si cercherà il benessere psicologico a contatto con la natura incontaminata nel Parco Naturale di Porto Selvaggio a Nardò.

: si cercherà il benessere psicologico a contatto con la natura incontaminata nel Parco Naturale di a Nardò. Ogni percorso è stato studiato per essere sicuro e per offrire un completo benessere psico-fisico ai partecipanti.

Il progetto integrato: sostegno a 360 gradi

Con oltre 36.000 pazienti oncologici registrati presso l’ASL di Lecce nel 2024, l’iniziativa risponde a una cruciale esigenza di supporto integrato. Oltre al Nordic Walking, il programma include diverse attività gratuite:

Supporto Psicologico e Benessere: laboratori di Mildfuness, sostegno individuale e Gruppi di Terapia.

laboratori di Mildfuness, sostegno individuale e Gruppi di Terapia. Espressione Creativa : sessioni di Teatro Terapeutico.

: sessioni di Teatro Terapeutico. Orto-Terapia Sperimentale : allestimento di un “Giardino terapeutico”.

: allestimento di un “Giardino terapeutico”. Informazione e Condivisione: incontri con esperti e realizzazione di Vlog Informativi.

Come partecipare

Tutte le attività del progetto sono totalmente gratuite e si svolgeranno sull’intero territorio ASL di Lecce per garantire la massima accessibilità.

Le prenotazioni per le passeggiate di Nordic Walking e per tutte le altre iniziative del progetto (Novembre 2025 – Giugno 2026) sono già aperte.