Olimpiadi della matematica, i ‘fantastici’ sei salentini che andranno alla finale di Cesenatico

Hanno dovuto risolvere 17 problemi di matematica, tre dei quali necessitavano di un’articolata dimostrazione. Insomma, una bella prova selettiva alla quale si sono sottoposti i 120 studenti delle scuole superiori della provincia di Lecce per poter accedere alla finale nazionale di Cesenatico delle Olimpiadi della matematica.

E mentre fuori c’era grande attesa per sapere quali decisioni si sarebbero prese per le scuole di Lecce e provincia dopo il primo caso di coronavirus nel Salento, c’era chi provava a far vivere una situazione di normalità attraverso una sfida che aveva la finalità di scegliere gli studenti salentini che si giocheranno in Emilia Romagna la prova finale delle Olimpiadi della Matematica, una manifestazione in cui i ‘matematici‘ della provincia di Lecce si sono messi sempre in grande mostra.

La classifica derivata dalla correzione degli elaborati ha selezionato i sei studenti che disputeranno la finale nazionale. Tre provengono dal Liceo ‘De Giorgi‘ di Lecce, uno dal ‘Banzi‘, sempre del capoluogo e due dallo ‘Stampacchia‘ di Tricase. Questi i loro nomi:

Giacomo Calogero, terzo anno del Liceo Banzi di Lecce;

Mattia Giuri, quarto anno del Liceo De Giorgi di Lecce;

Gabriele Rizzo, secondo anno del LiceoDe Giorgi di Lecce;

Simone Macchia, quarto anno del Liceo De Giorgi di Lecce;

Pietro Crisostomo, quarto anno del Liceo Stampacchia di Tricase;

Giuseppe Tagliaferro, primo anno del Liceo Stampacchia di Tricase.

Adesso si attende soltanto l’esito della gara a squadre provinciale che è stata rinviata al 27 marzo.

Ricordiamo che nello scorso maggio, al termine delle Olimpiadi della matematica, 5 giovani studenti salentini finirono nell’Albo delle eccellenze del Miur.