Negozi, mercatini, manifestazioni politiche. Lecce sold-out ma attenzione: da oggi si pagano i parcheggi nei festivi

Negozi, mercatini, manifestazioni politiche. Una città letteralmente invasa. Questa la festosa immagine che ha dato Lecce di sé ai tanti residenti e non che l’hanno animata. Strade e piazze attraversate da fiumi di persone con il relativo traffico in tilt negli snodi nevralgici.

È stata anche la prima giornata in cui ha funzionato il nuovo sistema di tariffazione della sosta che prevede il pagamento del parcheggio nei posti contrassegnati dalle strisce blu sia nelle domeniche che nei festivi.

L’iniziativa consentirebbe un più frequente ricambio dei veicoli in sosta e quindi più possibilità da parte dei commercianti di fare affari. Non tutti l’hanno gradita, a dire il vero, sostenendo che si tratterebbe di una semplice modalità per fare cassa.

Ma l’Amministrazione, a dire il vero, ha sempre ricordato che questo sistema, partito il 15 dicembre e che terminerà il 6 gennaio: è stato pensato per finanziare il servizio gratuito di parcheggio e navetta, al fine di incoraggiare gli automobili a dirigersi verso le aree di sosta gratuite. Queste le aree in cui il parcheggio è gratuito:

Foro Boario (360 posti auto);

Settelacquare (400 posti auto);

Parcheggi Universitari di via Adua e del ‘Principe Umberto’;

Parcheggi della Asl (via Miglietta);

Parcheggi della Camera di Commercio (via Petraglione).

Bisogna pertanto ricordare a tutti questa scelta dell’Amministrazione per evitare fastidiose e inattese multe nei confronti di chi pensa che sia possibile parcheggiare senza pagare il grattino nelle domeniche e nei festivi, in un periodo natalizio che si attende pieno di eventi e di iniziative grazie ad un cartellone di spettacoli ricco come poche altre volte era accaduto.