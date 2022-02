Pasticciotto al melograno, l’invenzione del maestro Bisconti conquista Dubai

Divenuto tra i maestri pasticceri più famosi a livello internazionale con l’invenzione del pasticciotto ‘Obama’, il salentino Angelo Bisconti non ha perso il gusto della sperimentazione e della sfida. In questi giorni è stato protagonista a Gulfood, il più grande evento al mondo dedicato al food & beverage che si svolge ogni anno a Dubai nel mese di febbraio. La kermesse è stata organizzata dall’Agenzia per il Commercio Estero, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia negli Emirati Arabi Uniti e il Consolato Generale a Dubai.

Nella fiera enogastronomica che attrae partecipanti da tutti gli angoli del pianeta, l’Italia è stata rappresentata da 180 aziende che sono state in grado di conquistare i visitatori con un ricco programma di spettacoli di cucina dal vivo e sessioni di degustazione presso l’Italian Food Lab.

Grande successo ha riscosso Angelo Bisconti che ha presentato uno dei prodotti tipici più conosciuti e degustati della tradizione salentina: il pasticciotto. Il maestro pasticcere salentino ha preparato il dolce sia nella versione classica, con ripieno a base di crema pasticcera, sia nella variante con confettura di melagrana, riscontrando un grande successo tra decine e decine di visitatori, diplomatici e addetti ai lavori che si sono complimentati con lui.

Bisconti è famoso per la capacità di re-inventare il pasticciotto salentino legando le sue creazioni enogastronomiche ad importanti tematiche sociali al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso l’arte pasticcera.