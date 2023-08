Premio dei Megaliti a Pantaleo Corvino

L’amministrazione comunale guidata da Monica Gravante, per questa edizione 2023 ha deciso di consegnare il Premio ‘il Giardino dei megaliti’ a Pantaleo Corvino, uno dei grandi protagonisti della promozione e della salvezza in serie A del Lecce. Corvino con la sua esperienza e il suo talento nell’individuazione di giovani calciatori di valore si è fatto apprezzare in tutta Italia e qui nel Salento particolarmente per aver fornito alla squadra giallorossa il materiale giusto con cui confezionare i meritati successi sportivi.

Nella serata di Ferragosto ci sarà il grande spettacolo con il concerto dell’Ensemble Tito Schipa diretta dal maestro Giampiero Perrone che vedrà protagonisti il tenore Raffaele Pastore e il soprano Hersi Matmuya.

Nella piazza centrale del paese l’orchestra eseguirà brani di produzione propria e cover dei maggiori successi della musica internazionale, ripercorrendo la storia artistica del Novecento.

Appuntamento martedì 15 agosto alle ore 21,00 a Giurdignano.