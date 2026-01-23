In cammino verso il benessere, al via il Nordic Walking gratuito per pazienti oncologici e caregiver

Il progetto multidisciplinare “Benessere e supporto accanto alla tua cura” segna una nuova importante tappa. Dopo l’allestimento del Giardino Terapeutico e l’avvio del Teatro Terapeutico e delle sedute di psicoterapia di gruppo, l’iniziativa si apre allo sport con l’inizio delle attività di Nordic Walking. Il programma, ideato per offrire supporto fisico, psicologico ed emotivo a pazienti oncologici (in trattamento o in remissione) e ai loro caregiver, è promosso da una rete di partenariato guidata da Andos – Comitato di Lecce Odv (insieme ad Asfalto Teatro, Nuove Speranze Odv, Nest asd, Fondazione di Comunità del Salento ets e Conchiglia aps) e sostenuto dall’ASL di Lecce.

Un’attività su misura per la salute

L’attività fisica è affidata ai professionisti di Nest Asd, che accompagneranno i partecipanti in un percorso di rigenerazione attraverso il Nordic Walking. Questa disciplina è stata scelta per i suoi numerosi benefici: è un’attività a bassa intensità che migliora la postura, la resistenza e riduce significativamente lo stress, il tutto in contesti naturali e culturali di grande pregio.

“I nostri percorsi sono stati studiati per essere facili e sicuri,” spiegano gli istruttori di Nest. “Privilegiamo terreni stabili e poco impegnativi per garantire un completo benessere psico-fisico in totale sicurezza.”

Dieci tappe tra bellezza e natura

L’avvio ufficiale è fissato per sabato 24 gennaio 2026 alle ore 9.00, con una passeggiata inaugurale nel cuore del Centro Storico di Lecce partendo da Porta San Biagio.

Da qui inizierà un viaggio in dieci tappe che, fino a giugno, attraverserà il Salento in lungo e in largo: dalla quiete rurale delle masserie didattiche di Acaya e Botrugno alla storia dei borghi di Galatina e Nardò, passando per i panorami marini di Gallipoli, il verde del Viale dei Platani a Tricase e i sentieri naturali di Acquarica del Capo, fino a concludersi nella natura incontaminata del Parco di Porto Selvaggio.

Un progetto integrato: sostegno a 360 gradi

Con oltre 36.000 pazienti oncologici registrati nel Salento nel 2024, il progetto risponde a un bisogno cruciale di assistenza che vada oltre le cure cliniche. Oltre alle camminate, il programma offre gratuitamente:

– Supporto Psicologico: mindfulness, colloqui individuali e gruppi di terapia.

– Espressione Creativa: Teatro Terapeutico con Asfalto Teatro.

– Orto-Terapia: attività nel Giardino Terapeutico.

– Informazione: vlog e incontri con esperti per una corretta divulgazione.

Come partecipare

Tutte le iniziative sono completamente gratuite e aperte ai residenti dell’intero territorio dell’ASL di Lecce. Per garantire una corretta organizzazione, è necessaria la prenotazione.

Per informazioni e iscrizioni: Chiamare il numero 350.8717207.

Aggiornamenti: È possibile seguire le pagine social del progetto e i siti web dei partner per restare informati su tutte le date e le località.