Lions e Oncoematologia Pediatrica, al via un progetto distrettuale per sostenere la ricerca

L’Incontro Tecnico delle Circoscrizioni F e G del Distretto Lions 108 AB segna l’avvio di un importante progetto distrettuale dedicato alle nuove conoscenze tecnologiche e al supporto alla ricerca in ambito di oncoematologia, ideato e coordinato da Antonio Belardi, referente area Cancro Infantile per le Circoscrizioni F e G, da Raffaele Garzia, GST delle due circoscrizioni e da Assunta Tornesello, referente Distrettuale Lions Area Cancro Infantile.

L’iniziativa ha l’obiettivo di trasformare un protocollo d’intesa in una progettualità concreta, strutturata e condivisa, capace di avere un impatto reale sul sostegno alla ricerca scientifica.

«Negli anni – spiega, infatti, Tornesello – spesso ci siamo limitati a piccoli service, importanti ma isolati, come l’acquisto di giochi o attrezzature. Il mio obiettivo è invece lasciare una traccia duratura, dando seguito al protocollo nazionale e creando una progettualità strutturata che unisca davvero i Lions, partendo dalle circoscrizioni per arrivare progressivamente a tutta la Nazione».

Il progetto nasce dal lavoro preparatorio svolto da Girolamo Tortorelli, Governatore del Distretto Lions 108 AB per l’anno sociale 2025/2026, e dalla piena disponibilità e collaborazione di Leonardo Potenza, già Presidente del Consiglio dei Governatori Lions 2024/2025, e si avvia ora verso una fase operativa concreta.

Il primo appuntamento ufficiale sarà l’Incontro Tecnico delle Circoscrizioni F e G del Distretto Lions 108 AB, dedicato alle nuove conoscenze tecnologiche e al supporto alla ricerca, con la presentazione del progetto per l’anno sociale 2025/2026, che si terrà venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 10.30, presso la Sala della Formazione della Direzione Generale Asl di Lecce, in via Miglietta.

I lavori si apriranno con l’intervento di Raffaele Garzia, GST Referente delle Circoscrizioni F e G. Seguiranno i saluti istituzionali di Stefano Rossi, Direttore Generale Asl Lecce; Luisa Frassanito, Presidente della Circoscrizione F; Gisella Nuzzaci, Presidente della Circoscrizione G. L’incontro sarà introdotto da Assunta Tornesello, e coordinato da Antonio Belardi, Referente Area Cancro Infantile per le Circoscrizioni F e G.

Interverrà Angela Mastronuzzi, Presidente dell’Associazione Italiana di Emato-Oncologia Pediatrica (AIEOP), che illustrerà in modo puntuale come e dove convogliare le risorse raccolte, affinché il sostegno dei Lions possa tradursi in un reale impatto sulla ricerca scientifica. Seguirà un question time, momento di confronto diretto tra relatori, rappresentanti delle istituzioni e dei Club Lions.

I lavori saranno conclusi da Girolamo Tortorelli.

Al termine dell’incontro, i Presidenti dei Club aderenti sottoscriveranno formalmente il progetto, sancendo un impegno condiviso e strutturato a sostegno della ricerca in ambito oncoematologico pediatrico.

L’iniziativa si inserisce in un contesto particolarmente significativo: nell’ottobre 2026 Lecce ospiterà il Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Emato-Oncologia Pediatrica (AIEOP), offrendo un’ulteriore occasione di dialogo e rafforzamento della collaborazione tra il mondo lionistico e la comunità scientifica.

Parallelamente, il progetto sarà esteso anche al Nord della Puglia, sotto il coordinamento di Maria Teresa Vaccaro, mentre è in fase di individuazione il referente per l’area del Centro Puglia, con l’obiettivo di garantire una copertura territoriale completa.

Un progetto ambizioso che mira a trasformare l’impegno solidale in un’azione strutturata, condivisa e duratura, capace di incidere concretamente sul futuro dei bambini affetti da patologie oncoematologiche e di rafforzare il ruolo dei Lions come interlocutori responsabili e attivi nel sostegno alla ricerca scientifica.