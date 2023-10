Sportello di Comunità, in Anteas tutte le risposte a misura di cittadino

È ripresa a pieno ritmo, dopo la pausa estiva, l’attività dello Sportello di Comunità di Anteas Lecce nell’ambito del progetto sull’invecchiamento attivo dal titolo ‘Lo sportello di comunità: la rete solidale di prossimità’ (Bando Puglia Capitale Sociale 3.0). L’iniziativa è stata presentata agli organi di stampa lo scorso marzo presso la Sala Open Space del Comune di Lecce alla presenza dell’Assessore al Welfare del Comune di Lecce, Silvia Miglietta, del Segretario Generale della Fnp Cisl di Lecce, Antonio Zippo, del presidente di Anteas Lecce, Romeo Delle Donne, del referente per il Terzo Settore della Fnp Cisl di Lecce, Ivan Pantaleo e della progettista Raffaella Arnesano.

L’obiettivo del progetto è quello di realizzare un vero e proprio sportello di comunità in grado non solo di dare informazioni ai cittadini più anziani ma di diventare luogo di aggregazione e socializzazione per costruire una rete solidale di prossimità.

Orari di apertura dello Sportello Sociale

Lo Sportello di Comunità è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00. Il mercoledì pomeriggio è prevista anche l’apertura dalle 16.00 alle 18.00.

‘Vogliamo realizzare un vero e proprio hub di comunità per la Terza Età – sostiene il Presidente di Anteas, Romeo Delle Donne – con l’intento precipuo di dare informazioni e risposte alle tante piccole e grandi questioni in cui si imbattono quotidianamente i cittadini più anziani e che potrebbero essere risolte con una comunicazione semplice, diretta, mirata e anche amichevole. Uno sportello di prossimità sempre pronto a dare ‘la dritta giusta’ in tema di disbrigo pratiche, segnalazione di appuntamenti culturali e ricreativi, accompagnamento alla scelta delle tariffe più convenienti, indirizzamento agli uffici competenti, ecc…’.

Stati di avanzamento del progetto

Il soggetto attuatore, l’Anteas di Lecce e i partner di progetto (Comune di Lecce, Anteas Puglia, Opi – Ordine Professionale degli Infermieri di Lecce, Cives – Coordinamento degli Infermieri Volontari per l’Emergenza Sanitaria di Lecce, Ordine dei Farmacisti di Lecce, Fai Cisl Lecce e Associazione SalentumTerrae) in questi mesi hanno realizzato un programma dettagliato di interventi che consente allo Sportello di essere immediatamente operativo.

La formazione degli operatori dello Sportello di Comunità

All’indomani della presentazione del progetto, che aveva già visto la sua ouverture in occasione della Festa del Nonno 2022 presso il Centro Sociale di Via Roma a Lecce alla presenza del Sindaco Carlo Salvemini, dell’assessora al Welfare Silvia Miglietta e dell’on.le Claudio Stefanazzi, è partita la formazione di 10 volontari Anteas che sono diventati facilitatori dei processi da attivare quotidianamente con la cittadinanza. Il percorso formativo è stato di 30 ore e ha previsto l’acquisizione di metodi di comunicazione assertiva, la gestione della richiesta di aiuto, l’utilizzo degli strumenti social.

Dopo la formazione degli operatori, si sono realizzate due importanti azioni che hanno posto le basi per la costituzione di un cantiere di prossimità in cui può radicarsi un autentico network attivo e propositivo tra enti locali, servizi socio sanitari e organizzazione del terzo settore a sostegno della terza e quarta età. Il tutto con la finalità precipua di:

valorizzare l’anziano come risorsa sociale per la comunità;

rendere quanto più possibile accessibili i servizi intesi come servizi di prossimità in grado di accogliere i bisogni degli anziani;

promuovere azioni di attività ricreative ed aggregative.

Le iniziative a cui si fa riferimento sono ‘Un pomeriggio con…’ e ‘Passeggiate di Comunità’.

Un pomeriggio con…

Il calendario del programma di incontri ‘Un pomeriggio con…’, organizzato da Anteas Lecce ed ospitato presso il Centro Sociale ‘Santa Rosa’ di Lecce, sito in Via Ofanto 2, ha avuto inizio il 15 marzo scorso. È stata l’occasione per incontrare psicoterapeuti, fisiatri, fisioterapisti, rianimatori, medici, psicologi, sociologi, nutrizionisti e discutere di tematiche estremamente importanti e attuali per un invecchiamento attivo della popolazione secondo questo timing:

15/3/2023, «La terza età e le nuove sfide» con Maria Cristina Frassanito – Psicoterapeuta (ore 16.30);

– Psicoterapeuta (ore 16.30); 22/3/2023, «Artrosi: diagnosi, trattamento riabilitativo e prevenzione» con Alfredo Rovitti – Fisioterapista (ore 16.30);

– Fisioterapista (ore 16.30); 29/3/2023, «Educazione ergonomica, prevenzione, posture e movimentazione corretta nelle patologie della colonna vertebrale» con Giovanni Pignatelli – Fisiatra (ore 17.00);

– Fisiatra (ore 17.00); 13/4/2023, «Disostruzione delle vie aeree» con Anna De Carlo – Istruttore Irc/Ircom (ore 16.30);

– Istruttore Irc/Ircom (ore 16.30); 19/4/2023, «Allenare la mente, come imparare a stimolare in modo corretto la memoria» con Guido Scopece – Psicoterapeuta (ore 16.30);

– Psicoterapeuta (ore 16.30); 27/4/2023, «Conoscere il dolore toracico. Distinguere un dolore intercostale da un infarto. procedura e gestione» con Francesco Abati – Medico del 118 di Lecce (ore 16.30);

– Medico del 118 di Lecce (ore 16.30); 10/5/2023, «Dieta come stile corretto» con Stefano Spagnulo – Nutrizionista (ore 16.30);

– Nutrizionista (ore 16.30); 17/5/2023, «Buone pratiche per una vita in sicurezza» con Michele Fortuna – Direttore Infermieristico (ore 16.30);

– Direttore Infermieristico (ore 16.30); 29/9/2023, «La gestione delle emozioni» con Giuseppe Greco – Psicologo (ore 16.30);

– Psicologo (ore 16.30); 4/10/2023, «Salute, servizi e qualità della vita» con Gianfranco Esposito– Sociologo (ore 16.30).

Le passeggiate di prossimità

Di concerto ha preso avvio anche il calendario delle passeggiate di prossimità con la seguente scansione:

– 31/03/2023, Tradizioni: canti dell’annuncio della Passione in lingua grika, appuntamento alla chiesa greca di Lecce;

– 5/05/2023, Antichi riti e tradizioni ininterrotte, appuntamento alla chiesa greca di Lecce;

– 15/05/2023, Visita della Foresta Urbana di Lecce;

– 6/5/2023, Visita dell’Orto Botanico di Lecce;

– 13/5/2023, Visita del parco Naturale Regionale ‘Bosco e Paludi di Rauccio’;

– 9/06/2023, Passeggiata sensitiva, motoria e culturale nelle marine di Melendugno;

– 13/09/2023, Visita delle quattro porte di Lecce: Porta Napoli;

– 20/09/2023, Visita delle quattro porte di Lecce: Porta Rudiae;

– 11/10/2023, Visita delle quattro porte di Lecce: Porta San Biagio;

– 18/10/2023, Visita delle quattro porte di Lecce: Porta San Martino.

L’Orto Sociale

Nel periodo estivo il progetto non si è di certo interrotto. Nei mesi di luglio, agosto e settembre sono state presentate le iniziative dell’orto sociale presso lo spazio ‘L’Acchiappalibri‘ del Comune di Lecce, in cui gli anziani dell’associazione afferente alla Cisl hanno condiviso con i bambini la cura del verde e la piantumazione delle piante di pomodoro, peperoni e melanzane che hanno dato i loro frutti saporiti, colorati e profumati. Un modo per unire le generazioni in uno scambio di esperienze che ha valorizzato tutte le età e tutte le provenienze, sociali e geografiche. Un orto partecipato che si è concluso con un mercatino solidale.

Un modo anche per parlare di agricoltura biologica e sostenibilità ambientale, per affrontare il tema del ‘mangiar sano’ e iniziare a discutere di stili di vita più in sintonia con il territorio e il futuro, temi cari ad Anteas che, in quanto socia di Fondazione di Comunità del Salento, non farà certo mancare il suo supporto al progetto “La salute vien pensando – percorsi di empowerment per uno stile di vita sostenibile”, un progetto che partirà a breve nell’ambito del Bando Puglia Capitale Sociale 3.0.

Il catamarano barrier free

Senza dimenticare poi che, a latere del progetto ‘Lo sportello di comunità: la rete solidale di prossimità’, nel periodo estivo Anteas ha continuato la sua meritoria azione sociale con l’altra iniziativa che la vede protagonista, quella del catamarano barrier free che consente alle persone diversamente abili, in particolare bambini e ragazzi, di fare un giro in mare per ammirare il paesaggio costiero del Salento a bordo di un catamarano senza barriere (l’iniziativa è in collaborazione con Cisl Fnp Lecce) che ha toccato i porti di Gallipoli, Tricase e San Foca. Dopo il grande successo della prima edizione, Anteas non è voluta mancare all’appuntamento anche nell’estate 2023.

‘Molti anziani vivono in una condizione di fragilità, vulnerabilità, solitudine e isolamento– afferma Antonio Zippo, Segretario Generale della Fnp Cisl –. Gli anziani sono una delle categorie di popolazione più colpite dalla povertà, più esposta a fenomeni di abbandono, più soggetta a malattie invalidanti e degenerative e più coinvolta negli incidenti domestici e nelle cadute. Soprattutto nei contesti urbani, al peggioramento dello stato di salute, si accompagna l’emarginazione dal tessuto sociale, la difficoltà a spostarsi e la percezione di insicurezza. L’attuale organizzazione degli ambienti di vita è però poco adatta alle caratteristiche della persona anziana, così come il sistema socio-sanitario rivolto agli anziani non sempre è in grado di rispondere in modo efficiente ed efficace ai bisogni correlati all’invecchiamento. Noi vogliamo dire la nostra e dare il nostro contributo dimostrando che l’invecchiamento attivo non solo è possibile ma che è anche alla nostra portata’.

“Tutte le azioni di progetto – afferma Raffaella Arnesano, progettista sociale – hanno a cuore la costituzione di un ‘cantiere di prossimità’, composto oltre che dal partenariato di progetto, anche da istituzioni del settore socio sanitario, finalizzato a creare sinergie ed effettivi cambiamenti attraverso una vera e propria community ‘age friendly’. I soggetti afferenti al Cantiere saranno: Cittadini, Istituzioni, Enti Pubblici, Enti Privati, Medici, Psicologi, Urbanisti, Giornalisti, Enti del Terzo settore. L’interdisciplinarietà porta a discutere come far interagire le discipline per conseguire professionalità adeguata e come rispondere ai nuovi bisogni o, come nel caso del presente progetto, a bisogni irrisolti. L’intervento del Terzo Settore può colmare le lacune laddove il Pubblico non riesce a fornite servizi adeguati’.

Intanto stanno per partire ‘I laboratori d’arte’. Si tratta di laboratori di cucina, narrazione, disegno creativo, pizzica e yoga dedicati agli anziani del territorio. Ogni corso durerà 40 ore e si terrà una volta a settimana. Per info e prenotazioni sarà possibile rivolgersi alla segreteria organizzativa, al numero 320.340249.