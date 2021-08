Salva il suo padrone dal reflusso esofageo durante il sonno, la storia della cagnolina Margot

“La mia dolcissima Margot ha salvato mio marito. Mentre dormiva, non si è reso conto che stava per soffocare con il reflusso esofageo. Non stava più respirando…Ci ha pensato la mia cagnolina a svegliarlo vedendo che qualcosa non andava per il verso giusto e a salvargli la vita. Non smetterò mai di ringraziare questa bestiolina che ho adottato nei mesi scorsi”.

Arriva in redazione la foto e la storia di Margot, un cane dolcissimo che nei mesi scorsi, grazie all’iniziativa di una instancabile e sensibile volontaria di Trepuzzi, avevamo fatto adottare scrivendo un articolo su leccenews24.it al quale avevano risposto in tanti. Margot era la figlia del ‘famoso’ cane Rocco che aveva sorvegliato i cuccioli abbandonati dalla madre tenendoli al sicuro dagli attacchi notturni delle volpi. Rocco, insieme alla cucciolata, era stato poi adottato (leggi la storia) andando a donare il suo affetto ad alcune famiglie del Salento.

Una di queste aveva adottato Margot che tre giorni fa si è resa protagonista di un autentico salvataggio. Notando che il suo padrone emetteva un rantolo strano durante il sonno ha ritenuto di intervenire immediatamente e con il muso lo ha svegliato. L’uomo non si era reso conto che il reflusso esofageo lo stava facendo soffocare ed è risultato provvidenziale l’intervento della bestiolina.

Una storia alla quale abbiamo voluto dare visibilità anche per ringraziare chi, tutti i giorni, in maniera spontanea, si dedica alla cura dei cani abbandonati e cerca loro di dare una casa e una famiglia. Margot sarebbe stata speciale anche senza il suo atto straordinario, ma la forza di questa storia ci deve spingere sempre a collaborare con chi si dedica a questa vera e prorpia missione.