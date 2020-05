Unisalento, lezioni ancora online fino a data da destinarsi. Lauree in presenza da luglio

Lezioni ed esami ancora online, nonostante la Fase 2. L’Università del Salento proroga ancora il regime della didattica a distanza, fino a nuova e diversa comunicazione.

La decisione è arrivata ieri da parte del Rettore Pollice, con un decreto nel quale si legge:

le lezioni e le esercitazioni, gli esami scritti e orali di profitto e di laurea saranno garantiti esclusivamente in modalità telematica secondo le Linee Guida pubblicate sul portale di Ateneo www.unisalento.it. Si valuterà, compatibilmente con le disposizioni vigenti, la possibilità di svolgere in presenza alcune sedute di laurea o esami scritti di profitto nel mese di luglio 2020

Insomma, per qualche mese studenti ancora a casa con lezioni davanti al PC e, grazie ad un nuovo protocollo, proseguiranno anche gli esami rigorosamente a distanza.

Stessa sorte anche per le sedute di laurea che potrebbero riprendere in presenza soltanto dal mese di luglio: solo allora, infatti, si valuterà cosa sarà possibile fare nelle aule accademiche. Al momento le proclamazioni dei nuovi ‘dottori’ proseguiranno telematicamente. Il tutto mentre si valuta il piano per il prossimo anno.

Il nuovo decreto del Rettore dell’Ateneo salentino (clicca QUI per scaricarlo), poi, detta norme chiare anche per i dipendenti, per l’apertura delle sedi e delle biblioteche e per l’accesso alle varie segreterie per gli studenti.