Il Comandante della Legione Carabinieri Puglia in visita alla stazione di “Santa Rosa”

A poco più di un mese dalla sua ultima visita ufficiale, il Comandante della Legione Carabinieri Puglia, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, è ritornato ieri a Lecce e si è recato in visita presso la Stazione Carabinieri Santa Rosa.

Accolto dal Comandante Provinciale Colonnello Donato D’Amato, dal comandante della Compagnia Maggiore Valentino Adinolfi e dal comandante della Stazione, ha incontrato il personale della sede a cui ha rivolto il suo saluto.

Nel corso della visita, l’Alto Ufficiale ha espresso il suo plauso a tutto il personale dipendente per la dedizione profusa nello svolgimento della quotidiana attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità.

È stata sottolineata la particolare importanza del lavoro svolto da ogni singolo carabiniere e ribadita la funzione sociale dell’Arma. Parole di riconoscimento e compiacimento ai militari per i risultati raggiunti nelle recenti attività info-investigative cui che hanno permesso di individuare i presunti autori degli 11 furti perpetrati ai danni di altrettante attività commerciali del capoluogo salentino oltre a quelli delle 5 rapine e 2 estorsioni. Sei le persone arrestate in tutto tra il 31 gennaio ed il 1° febbraio scorso tra cui anche una per reati inerenti la pornografia minorile.

La Stazione di Lecce Santa Rosa diventata così caposaldo di legalità presente sul territorio e punto imprescindibile di riferimento per i cittadini leccesi.

Il Generale ha infine invitato tutti i militari a continuare sul proficuo percorso intrapreso al fine di fornire sempre più efficaci ed adeguate risposte alla crescente domanda di sicurezza.