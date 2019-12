Ragazzo picchiato, rapinato e lasciato nudo per strada: 25enne di Parabita condannato a 3 anni

Patteggia la pena, il 25enne di Parabita che partecipò assieme ad almeno sei persone al pestaggio di un coetaneo per rapinarlo. Bartek Schirinzi è stato condannato a 3 anni dal gup Simona Panzera che ha accolto il patteggiamento del suo legale, l’avvocato Mario Ciardo, precedentemente ‘concordato’ con il pm Francesca Miglietta. L’imputato rispondeva dei reati di rapina, lesioni personali aggravate e violenza privata.

I fatti risalgono al 6 gennaio scorso

Schirinzi, insieme ad altri complici, nel corso della notte, ha avvicinato un 26enne nei giardini pubblici di piazza Aldo Moro a Parabita, rubandogli il cellulare e denudandolo dopo averlo colpito con calci e pugni. Una volta intervenuti sul posto, i militari hanno ascoltato la vittima del pestaggio, poi trasportato in ospedale a Casarano per le cure mediche. Ben presto, gli investigatori hanno rintracciato Schirinzi nella sua abitazione, dove venivano trovati anche i pantaloni del ragazzo pestato, intrisi di sangue. Il rapinatore veniva arrestato e condotto in carcere.

Sono in corso le indagini per identificare gli altri componenti del commando.