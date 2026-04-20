Giallo a Trepuzzi, 20enne accoltellato alla gola. Grave al ‘Vito Fazzi’

Una serata di ordinaria tranquillità si è trasformata in tragedia a Trepuzzi, dove un ragazzo di 20 anni, di origini straniere, è rimasto vittima di una brutale aggressione. Il giovane è stato ferito gravemente con un taglio alla gola, un fendente che per pochi centimetri non ha reciso arterie vitali, lasciandolo in una pozza di sangue.

L’allarme è scattato immediatamente dopo l’evento. Il ventenne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato a sirene spiegate verso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Date le modalità della ferita, i medici hanno prestato le prime cure con la massima urgenza; attualmente il ragazzo si trova sotto osservazione, ma la gravità del taglio ha destato non poca preoccupazione tra il personale sanitario.

Le indagini sono scattate non appena il giovane è giunto al pronto soccorso leccese. Gli agenti della Questura di Lecce sono intervenuti tempestivamente per raccogliere le prime testimonianze e avviare i rilievi.

Al momento, l’autore dell’aggressione resta ignoto.