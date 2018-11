In auto 95 grammi di marijuana e una pistola, in casa altra droga: arrestato 24enne

I quasi cento grammi di marijuana (95 grammi, per la precisione, suddivisi in tre involucri) non sono stati l’unica “sorpresa” che i Carabinieri della stazione di Calimera hanno trovato all’interno di una Toyota Yaris fermata per un controllo. Al volante Gabriele Marsella, 24enne del comune grico, arrestato in flagranza di reato.

Durante la “perlustrazione” del veicolo sono spuntati fuori anche un bilancino di precisione, 595 euro in contanti e, ancor più sorprendente, una pisola semiautomatica calibro 7.62, Zastava m57, con caricatore vuoto.

I dubbi sono diventati certezze quando è scattata la perquisizione domiciliare che ha consentito ai militari di rinvenire 40 grammi di marijuana, 185 grammi di hashish suddivisi in due panetti e 20 grammi di cocaina, divisi in tre involucri.

La droga, il denaro e l’arma sono stati sequestrati. Il ragazzo, invece, una volta concluse le formalità di rito è stato accompagnato nel Carcere di Lecce. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto.

A Monteroni finisce nei guai un 21enne

I guai per un 21enne di Monteroni di Lecce – D.R. (queste le sue iniziali) – sono cominciati quando è stato fermato per un controllo dai Carabinieri della locale stazione. Si trovava al volante della Fiat Punto di proprietà di una 18enne che sedeva accanto a lui, quando è scattata la perquisizione. Durante l’ispezione i carabinieri hanno trovato 5,58 grammi di marijuana e 2,68 di hashish. Per questo, è stato deferito in stato di libertà.