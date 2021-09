Ai domiciliari, nasconde in casa cocaina e hashish. Scatta l’arresto per un 32enne di Lecce

Nella mattinata di ieri, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 11.00, a Lecce i Carabinieri del Nor – Sezione Radiomobile della Compagnia del capoluogo, hanno arrestato in flagranza di reato Luca Pacetrilli 32enne, nato e residente a Lecce, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico l’uomo, in seguito a una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 21,58 gr. di cocaina; 33,30 di hashish; la somma contante di 850 euro e materiale per il confezionamento

La sostanza stupefacente è stata avviata ad analisi di laboratorio, e reperti assunti in carico e custoditi in attesa di essere versati presso l’Ufficio corpi di reato.

Il 32enne, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola”.